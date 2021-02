Geen zin om in Afghanistan te blijven, maar goede aftocht bestaat bijna niet

Afghanistan – je kunt er niet blijven en je kunt er niet weg.

Met dit dilemma worstelen westerse leiders al meer dan tien jaar, maar nu ontkomen ze niet meer aan een beslissing. Het besluit was eigenlijk al voor ze genomen door oud-president Donald Trump, die vorig jaar met de Taliban heeft afgesproken dat alle westerse militairen per 1 mei van dit jaar vertrekken. Maar nu de deadline nadert, groeit de twijfel.

Het geweld in Afghanistan neemt toe en het risico bestaat dat een terugtrekking nu de immense investering in levens en geld van de afgelopen twintig jaar tenietdoet. De positie van vrouwen en meisjes is weliswaar verbeterd, maar de vrees is groot dat de Taliban de klok zullen terugdraaien als de buitenlandse militairen weg zijn.

Zij doen dit nu al gedeeltelijk in de vele gebieden die weer onder hun controle zijn gevallen.

Toch willen de meeste NAVO-landen ook niet blijven. Want hoe zou je met een paar duizend militairen wel de vrede en veiligheid tot stand kunnen brengen die een troepenmacht van 180.000 man op het hoogtepunt van de missie niet kon bereiken?

Bovendien hebben de Taliban met meer geweld gedreigd als de buitenlandse troepen niet conform afspraak vertrekken. Een anonieme Talibanstrijder vertelde tegen persbureau Reuters dat zij aan het groeperen en rekruteren zijn, voor het geval de nieuwe Amerikaanse regering afwijkt van de afspraak.

Op de NAVO-top van ministers van Defensie stond de kwestie donderdag hoog op de agenda. Een besluit viel nog niet. De NAVO wil nog afwachten of de moeizame vredesonderhandelingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering niet alsnog tot resultaat leiden.

„We staan voor een groot dilemma”, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop. „Als we tot na 1 mei blijven, lopen we het risico dat er meer geweld zal zijn en meer aanvallen op onze troepen komen. [..] Maar als we weggaan, kunnen de behaalde resultaten verloren gaan en kan Afghanistan weer een veilige haven worden voor internationale terroristische groepen.”

Dat laatste is natuurlijk ook de reden waarom westerse troepen na de aanslagen van Al-Qaida op ‘9/11’ Afghanistan binnenvielen - en dat doel is niet veranderd.

„We zullen niet vertrekken voor de tijd rijp is”, zei Stoltenberg eerder deze week. De tijd is pas rijp als Afghanistan niet meer gebruikt kan worden als uitvalsbasis voor aanslagen op het Westen. De vraag is wanneer dat punt bereikt is. Stoltenberg zei dat de NAVO dit via inlichtingenwerk voortdurend in de gaten houdt. Kennelijk is het bondgenootschap op dit punt nog niet tevreden.

Op papier zijn er drie opties

De nieuwe Amerikaanse regering is in elk geval niet van plan om blind de koers van Trump te volgen, die vooral van de kosten van de oorlog af wilde. De regering-Biden bestudeert nog alle mogelijkheden.

Op papier zijn er drie opties. Vertrekken conform afspraak. Blijven, met het risico op een ‘eeuwige’ aanwezigheid en confrontaties met de Taliban. Of onderhandelen met de Taliban over het verschuiven van de deadline, in de hoop dat er in de tussentijd een vredesakkoord wordt bereikt. Een Amerikaanse denktank suggereerde een verlenging van het mandaat met zes maanden.

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) zei woensdagavond dat het niet realistisch is dat de buitenlandse troepen volgens afspraak vertrekken. „Ik denk dat het reëel is om te zeggen dat we er op 1 mei nog zullen zijn met zijn allen”, zei ze tegen Nederlandse journalisten. Binnen de NAVO moet opnieuw gesproken worden over de voorwaarden voor een definitieve terugtrekking.

De huidige NAVO-missie Resolute Support is zeer bescheiden vergeleken met eerdere missies. Een kleine 10.000 man van 36 landen (NAVO-landen plus partners als Georgië) helpen bij de opleiding van het Afghaanse leger en de politie. Het hoofdkwartier is in Kabul en daarnaast zijn er vier regionale steunpunten.

Nederland heeft 150 militairen in het noordelijke Mazar-i-Sharif. Op verzoek van het Duitse commando daar houdt Nederland sinds deze maand 80 militairen extra achter de hand die op korte termijn inzetbaar zijn, mocht de veiligheid van de aanwezige militairen in het geding raken.

Bijleveld: „De situatie is al meer gespannen. Er is al meer geweld. En het valt niet te ontkennen dat het een nog spannendere situatie kan worden. Het wordt best een kritieke situatie de komende tijd.”

VS hebben het voortouw

De VS hebben nog maar 2.500 militairen in Afghanistan. Een jaar geleden waren dat er nog 13.000. Daarnaast heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie ruim 6.000 ‘contractors’ in het land, niet-militaire functionarissen. De VS zijn dus nog steeds de grootste leverancier van troepen en hebben nog steeds het voortouw.

Biden was de afgelopen decennia terughoudend over grootschalige Amerikaanse militaire avonturen in Afghanistan. Als vicepresident was hij tegen de kortstondige, maar omvangrijke toename van Amerikaanse militairen onder president Obama. Maar Biden is ook een man die graag opkomt voor mensenrechten.

De terugtrekking per 1 mei aanstaande was een van de belangrijkste afspraken in het vredesakkoord dat de VS en de Taliban vorig jaar sloten. Van Talibanzijde zijn drie toezeggingen gedaan: geen aanvallen meer op westerse troepen (die zijn inderdaad uitgebleven), voorkomen dat extremisten vanuit Afghanistan aanslagen plegen op het Westen, en het aangaan van een dialoog met de Afghaanse regering over het toekomstige landsbestuur.

De dialoog is in september met een half jaar vertraging begonnen en verloopt moeizaam. Er wordt bijvoorbeeld geruzied over de vraag welke interpretatie van de islam leidend moet zijn. De regering dringt aan op een staakt-het-vuren, of in elk geval een sterke reductie van het geweld tegen burgers en militairen, maar daarover vindt zij geen gehoor bij de Taliban. Dat is niet verwonderlijk: geweld is het enige middel waarmee de Taliban concessies van de tegenpartij kunnen afdwingen, dat geven ze niet zomaar op.

In de eerste negen maanden van vorig jaar is het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan met ongeveer 30 procent gedaald, volgens de Verenigde Naties vooral doordat er minder luchtaanvallen door westerse troepen werden uitgevoerd, maar ook door een lager aantal bomaanslagen door de Taliban.

In deze winter is er echter meer geweld dan in voorgaande winters. Er vinden aanslagen plaats tegen Afghaanse overheidsdoelen en tegen bijvoorbeeld rechters en journalisten. Alle partijen in Afghanistan houden er sterk rekening mee dat het jaarlijkse ‘voorjaarsoffensief’ van de Taliban ditmaal eerder zal beginnen en groter zal zijn. Een anonieme strijder dreigde tegen persbureau Reuters met een „oorlog zoals die de afgelopen twintig jaar niet gezien is” als de troepen niet op tijd vertrekken.

Stoltenberg wist de zorgen hierover donderdag niet weg te nemen. „We verwachten van de Taliban dat zij juist het tegenovergestelde doen en het geweld sterk terugdringen”, zei hij.

Afghaanse vrouwen tijdens een demonstratie voor vrede in Herat op 8 februari. Foto Jalil Rezayee / EPA