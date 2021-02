Francien Karstens (1989-2021) kwam tot rust in de jungle

Tegen haar vriend Keiner Kenton Fadell zei Francien Karstens (32) eens dat ze het jammer vond dat ze waarschijnlijk niet tot de generatie behoorde die op reis naar de ruimte zou kunnen. „Nu is ze toch heel vroeg naar de sterren gegaan”, zegt haar zus Marianne Karstens.

Francien was acht maanden zwanger toen zij en haar ongeboren zoon Jazz Kenton Karstens overleden nadat een grote tropische boom tijdens een stormachtige februarinacht op haar huis in de jungle van Costa Rica belandde. Haar vriend Keiner was op dat moment niet thuis.

Van jongs af aan was Francien een dromer met een liefde voor sprookjes en zeemeerminnen. En tegelijkertijd was ze gefascineerd door de duistere kanten van het leven. Ze verslond horrorfilms en thrillers. Het Gelderse Warnsveld waar ze opgroeide, verruilde ze toen haar studietijd aanbrak voor Amsterdam, waar ze zich verdiepte in genocides aan de UvA als onderdeel van haar studie media en communicatie.

In 2014 solliciteerde ze als persoonlijk assistent van Peter Vandermeersch, toenmalig hoofdredacteur van NRC. „Jij kunt veel meer dan dit”, zei hij tegen haar. „Op z’n Franciens zei ze dat ze dat wel wist, maar dat ze de baan toch wilde.” En toen ze het kantoortje naast de hoofdredactie betrok, leek het net alsof ze er al jaren was geweest. Ze had een speciale aantrekkingskracht, die ervoor zorgde dat er voortdurend mensen aan haar bureau stonden. Was het niet voor een therapeutische sessie of de laatste kantoorverhalen, dan wel voor de altijd gevulde snoeppot.

Toen ze bij NRC een vast contract kreeg, vond ze dat een hele eer, maar ook beklemmend. Francien wilde geen burgerlijk bestaan. Ze wilde reizen, léven. „Panama, Costa Rica, Nicaraqua, El Salvador, Guatemala, Mexico en de rest van de wereld staan op mijn lijstje”, schreef ze in haar afscheidsmail. „En dan zien we wel verder.”

De jaren voor haar vertrek stonden ook in het teken van feestjes. Dansavonden met Francien waren legendarisch, zeggen haar vrienden, omdat de nachten nooit leken te stoppen. De volgende dag zat ze, in een leren kokerrok en op gele naaldhakken, achter haar bureau alsof er niets was gebeurd.

Haar kwetsbare kant liet ze vooral zien aan haar zus. „Ik was haar veilige haven. Degene bij wie ze met grote ogen smeekte om een knuffel. Vanaf kleins af aan kropen we bij elkaar in bed voor een kriebelbeurt en vertelden we elkaar verhalen.”

Eenmaal op reis merkte Francien dat zelfs een backpackleven voorspelbaar kan voelen. „Ze vertelde me dat iedereen elkaar dezelfde vragen stelde over hun reis, mensen eindeloos dezelfde gesprekken voerden”, zegt haar goede vriendin Tessa Franssen. Ook daardoor besloot Francien niet verder te reizen, maar te settelen in Puerto Viejo, een oud vissersdorp aan de Caribische kust van Costa Rica, dat nu veel surfers en vrije geesten vanuit de hele wereld aantrekt.

De onrust die Francien in haar twintiger jaren achtervolgde, leek daar van haar af te glijden. In haar huis in de jungle was het leven overzichtelijk. „Het was duidelijk dat je je thuis had gevonden”, zei haar vriend Lukas Meek tijdens de ceremonie in de buitenlucht van San Jose. „Je had de tijd gevonden om te zijn wie je bent, tijd om te ademen, tijd om lief te hebben, tijd om te denken, tijd om koffie te drinken met vrienden, tijd om brieven te schrijven, tijd om spontane gesprekken te voeren op het strand of op straat die vaak uitmondden in filosofische discussies over het leven.”

Heel veel mensen zeggen dat ze iets willen. Francien deed het gewoon.

In Puerto Viejo, waar Francien ‘Frankie’ genoemd werd, vond ze de liefde van haar leven: haar hond Duma. Een knuffelbaar dier met een witte bles en opmerkelijk grote poten. Haar relaties met mannen waren niet altijd even prettig, maar voor Duma koesterde ze een onvoorwaardelijke liefde die ze nooit eerder had gevoeld. Ze sliepen samen in bed en maakten lange wandelingen. Later kwam de krulharige Benji daar nog bij.

In Costa Rica stopte Francien met drinken, ze deed aan yoga, maakte lange strandwandelingen en fietstochten. Ze vond vriendinnen die net als zij geïnteresseerd waren in spiritualiteit. Samen hielden ze ‘maanceremonies’, bijeenkomsten op het strand met muziek en hymnes. „Zelfliefde werd de weg”, zegt zus Marianne. Terwijl Francien in de fietsverhuur van een vriendin werkte, bouwde ze aan Gaya Revolt. Een online platform met „ecologische intieme producten” voor vrouwen. Ze vond dat de wereld meer „vrouwelijke energie en liefde” nodig had.

In 2020 ontmoette Francien de Costa Ricaan Keiner, later de vader van haar zoon. „Zij leerde me knuffelen, en hoe geborgenheid voelt”, zegt hij. Hij raakte tijdens een uitgaansavond onder de indruk van haar daadkracht. „Heel veel mensen zeggen dat ze iets willen. Francien deed het gewoon.”

De app met maanstanden die Francien als anticonceptiemiddel gebruikte bleek niet zo effectief, grapte haar zus tijdens de digitale babyshower op 30 januari. De zwangerschap was onverwacht en ongepland, maar haar kinderwens groeide al een hele poos, zegt zij. „Ze was een vrolijke mommy to be.”

Francien en Jazz zijn op 10 februari in Costa Rica gecremeerd. Een deel van hun as blijft bij Keiner in Costa Rica. Francien sprak meermaals met haar zus over het einde van het leven, en hoe zij het afscheid voor zich zag. „Ik ga haar uitstrooien over de zeven continenten van de wereld, zoals zij wilde.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021