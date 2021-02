Energierekening dit jaar 60 euro lager bij gemiddeld verbruik

Huishoudens in Nederland zijn in 2021 bij een gemiddeld verbruik naar verwachting zestig euro minder kwijt aan hun energierekening dan in 2020. Dat blijkt vrijdag uit een berekening van het Centraal Bureau voor Statistiek. Dit komt vooral door lagere leveringstarieven die energieleveranciers vragen nu energieprijzen zijn gedaald.

De gemiddelde prijs voor energie lag in januari 3,8 procent lager dan in dezelfde maand in 2020. Daarvoor betaalde een huishouden met een gemiddeld verbruik vorige maand op jaarbasis 1.513 euro, een jaar eerder was dat 1.573 euro. Het grootste prijsverschil wordt volgens het CBS veroorzaakt door de variabele leveringskosten die consumenten betalen. Die daalde van zowel gas (met gemiddeld 68 euro op jaarbasis) als elektriciteit (18 euro). De transportkosten en de vaste leveringskosten stegen daarentegen wel voor huishoudens, die gemiddeld zes euro meer kwijt zijn aan gas en twintig euro voor elektriciteit. Belastingmaatregelen hebben dit jaar per saldo nauwelijks effect op de hoogte van de energierekening.

Voor een gemiddeld verbruik gaat het CBS uit van 1.192 kubieke meter gas en 2.464 kilowattuur elektriciteit. In de praktijk verschilt de energierekening sterk per huishouden. Dat komt onder meer door het type en het bouwjaar van een woning, in hoeverre deze geïsoleerd is, weersomstandigheden en het aantal gezinsleden en hun stookgedrag.

Effect coronacrisis

Daar komt dit jaar ook de coronacrisis bij die ertoe heeft geleid dat meer mensen thuiswerken en vaker thuis zijn. Daardoor neemt het energieverbruik van huishoudens naar verwachting zowel in 2020 als in 2021 toe. Het coronavirus zorgt op de langere termijn waarschijnlijk voor een trendbreuk. Het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit loopt namelijk al jarenlang terug door het beter isoleren van woningen, zuinigere apparaten en het gebruik van zonnepanelen. „De prognoses voor het verbruik in deze jaren zijn daarom met meer onzekerheid omgeven dan andere jaren”, schrijven onderzoekers van het CBS bij het onderzoek.

Het CBS berekent dat een gezin in een grotere, oudere, vrijstaande woning in 2021 gemiddeld 2.730 euro kwijt is aan energiekosten, 105 euro minder dan vorig jaar. Een eenpersoonshuishouden in een kleiner appartement betaalt gemiddeld 820 euro, 35 euro minder dan een jaar eerder.