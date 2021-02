Een wanhopige meisjesvriendschap

Ouders als uit een catalogus, wie wil dat niet. Afgunstig en bewonderend kijkt de zeventienjarige stadse Erin, die sinds kort met haar labiele moeder buiten in een stacaravan woont, naar haar nieuwe vriendin, dorps- en leeftijdsgenoot Alice. Die heeft het goed voor elkaar, met een vader die elke dag aan haar moeder vraagt hoe haar dag was, terwijl die moeder lekker kookt. Alice is veilig ingebed. Zelf ziet ze dat anders: ‘Ze zijn echt de saaiste mensen op aarde. [Ze] dromen van afzuigkappen.’ De brave ouders sparen voor een kookeiland in plaats van voor avontuurlijke reizen. De meisjes zijn op elkaar aangewezen tijdens de vakantie. Eenmaal op school blijken hun werelden nog veel meer te verschillen dan het geval leek te zijn.

In de gave debuutroman van Else Boer (1991), Ik wacht hier, draaien de meisjes om elkaar heen. Ze snakken naar houvast, maar ook naar avontuur. Ze vallen zowat samen en vertrouwen elkaar, maar toch ook helemaal niet. Direct aan het begin van de roman blijkt hoe erg niet: de een zit in een huis van bewaring, beschuldigd van een zeer ernstig misdrijf, en de ander niet. Vinden ze elkaar nog terug? En hoe hangt het lot van de een samen met dat van de ander?

Boer wisselt hoofdstukken in het heden en verleden slim en handig af. De spannende roman vertelt met Erin als ik-verteller haar kant van het verhaal. Knap schemert de keerzijde erdoorheen, een schaduwroman als het ware, want ook het verhaal van Alice, haar kijk op het leven en haar waarheid, worden pijnlijk duidelijk.

Meisjes zijn het, echt aardige meisjes. Maar het geworstel met hun seksualiteit, wat ze aan moeten met de aandacht van jongens, hoe je een vrouw wordt, is als een ziekmakende onderstroom in de hele roman aanwezig. Er zit vernuftig een verhaallijn in verstopt over seksueel misbruik. Uiteindelijk draait het ene meisje op voor de vergissing van de ander en valt er weinig, waarschijnlijk niets, meer recht te breien. Het slot van de roman is onontkoombaar en tergend.

In de roman klinken echo’s door van veel eerdere romans over de vriendschap tussen middelbare-schoolmeisjes, die op liefde lijkt en benauwend en fijn tegelijk is. Ik moest denken aan de meisjesduo’s uit Laura van der Haars debuut Het wolfgetal en aan Meisje in brand van de Amerikaanse Claire Messud, beide uit 2018, maar ook aan oudere boeken zoals Tomek Tryzna’s Meisje Niemand (1996) of Connie Palmens De vriendschap (1995). Boer voegt aan dit rijtje een titel toe die op het eerste gezicht minder duisternis bevat, en minder bijzondere of poëtische taal. Maar Ik wacht hier is van taal en verhaal slechts ogenschijnlijk eenduidig. Een mooie, zij het naargeestige verrassing.



Else Boer: Ik wacht hier. Ik wacht hier. Prometheus, 224 blz. € 20,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 februari 2021