Bij ‘Jinek’ bleek hoe prettig een talkshow kan zijn zonder de gebruikelijke vlotpraters

De eerste vlag van de jongerendag op tv ging uit bij het Jeugdjournaal, waar een Amersfoortse schoolklas ernstig en ingetogen reageerde op de miljarden die het kabinet voor onderwijs had vrijgemaakt. „Ik maakte me er wel een beetje zorgen om”, zei leerling Matthijs woensdag. De leerlingen hoopten dat de bijlessen en extra onderwijsassistenten genoeg zouden zijn. De wegstervende hoop op een musical met publiek liet zijn sporen na: „Corona verpest een beetje mijn groep 8”, somberde Matthijs.

Alle actualiteitenprogramma’s, dankbaar dat het nieuws zich aan de agenda hield en geen avondklokse capriolen uithaalde, stortten zich op het onderwijs en de jongeren. Bij Nieuwsuur leidde het tot een item dat was opgebouwd als een klassieke tragedie. Eerst zagen we vertegenwoordigers van studentenbonden aan de bubbels. Al snel volgde een „champagne drinken we niet in het basisonderwijs” van een schoolbestuurder. De acht miljard moet in ijltempo besteed worden, terwijl de problemen structureel zijn. Socioloog Thijs Bol zette vervolgens de praktische bezwaren zo efficiënt op een rij dat presentator Jeroen Wollaars zich afvroeg of het allemaal verkiezingsretoriek was – waarmee de regeringschampagne effectief was doodgeslagen.

Na die meervoudige relativering van het onderwijsplan kwam Jinek met een speciale jongerenuitzending waarin bleek hoe prettig een talkshow kan zijn als er wordt bezuinigd op de aanwezigheid van de gebruikelijke vlotpraters. Er waren geen politici, journalisten of beroemdheden wier faam berust op bovenmatige belangstelling voor zichzelf.

Wie er wel waren: enkele artsen, een wetenschapper, een docent en veel jongeren. Het leverde een uitzending vol eerlijkheid en empathie op. Eva Jinek noemde sommige van haar gasten (maar niet Diederik Gommers) „schatje”, wat de toon zette voor verhalen over de ellende die de jongeren om zich heen zagen – of zelf doormaakten. Zo vertelde een van de jongeren dat hij weer last had van de paniekaanvallen waar hij eerder in zijn leven door was geplaagd.

Geneeskundestudent Nizar el Manouzi legde uit dat zijn broertje van vijftien steeds lustelozer de computer aanzet voor zijn online lessen. „Zijn motivatie valt weg.” Het gebrek aan beweging dat daaruit voortvloeide kreeg zichtbare gevolgen: „Ik zag het het eerst aan zijn lichaam.” El Manouzi zelf zei niet zozeer last te hebben van de avondklok, maar vóór alles van de anderhalve meter. „Ik wil mensen kunnen aanraken, daar krijg ik energie van.” Waarna de jongeman ook nog een gloedvol betoog afstak in antwoord op Jineks vraag of hij nog wel dokter wilde worden.

De retorica waarmee door de wol geverfde talkshowgasten zich wapenen, ontbrak. Er werd gepraat over het verlangen weer eens naar de bieb te kunnen en over de verbazing van programmamaker Eva Eikhout, die na vijf jaar plotseling ruzie kreeg met haar huisgenoot. Om de jongeren heen kwamen de deskundigen met verontrustende cijfers: kinderarts Karoly Illy zag een toename van ruim 40 procent van het aantal patiënten met een eetstoornis – en alleen de ernstigste gevallen belanden bij hem in het ziekenhuis.

Alle zorgen leidden niet tot een generatiedebat of een oproep om de coronamaatregelen botweg terug te draaien. Wel pleitte Diederik Gommers voor meer experimenten en plannen om het lijden van de jongeren te verlichten. Het was het moment waarop ik me realiseerde dat ik Gommers dat pleidooi maanden geleden ook al had horen houden. Iets loopt er niet soepel, maar het was tekenend voor deze sensationeel sensatieloze uitzending van Jinek dat zelfs deze kwestie niet op de spits werd gedreven.