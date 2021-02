Een praatje maken met iemand die aan het dromen is

Het blijkt mogelijk om zinvol te communiceren met dromende mensen. Dat hebben onderzoeksgroepen uit de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland gezamenlijk aangetoond.

36 dromende proefpersonen, in vier verschillende slaaplaboratoria, slaagden erin met oog- of gezichtsspierbewegingen antwoord te geven op simpele vragen en om opgegeven sommetjes (zoals 8-6=?) op te lossen. De vragen werden hen op verschillende manieren gesteld, met gesproken woord in het oor maar ook met morselampen in het gezicht. De meeste proefpersonen hadden met oogbewegingen aangegeven dat ze lucide aan het dromen waren.

Met precieze metingen van hersenactiveit en bewegingen van ogen en gezichtspieren bij de proefpersonen kon de werkelijkheid van de interactie worden aangetoond. Dit schrijft een groep droomonderzoekers met als eerste auteur Karen Konkoly (Northwestern University, Illinois) donderdag in Current Biology. Bij het onderzoek was ook de Nederlands-Duitse onderzoeker Martin Dresler betrokken (Donders Instituut, Nijmegen).

In een droom klonk ineens een stem als van een god: of je Spaans kon spreken

De vragen braken simpelweg in in de droom, vertelden de proefpersonen achteraf. De een vertelde dat hij droomde van een feestje maar ineens een stem als van een god hoorde, die vroeg hij Spaans kon spreken (een van de ja/nee-vragen uit het onderzoek). Bij een ander begonnen in een kamer de lichten te flikkeren, en het duurde even voor hij begreep dat dit een rekenopgave in morse was die hij met oogbewegingen moest beantwoorden.

Lucide dromen, die nooit lang duren, zijn dromen waarbij de dromer wéét dat hij droomt. Meestal wordt een dromer die dat beseft acuut wakker, maar sommige kunnen – meestal door training – dat besef tot wel een paar minuten vast houden. Tot nu konden in wetenschappelijke experimenten lucide dromers met oogbewegingen aangeven dat ze ‘bewust’ waren en vooraf afgesproken opdrachten uitvoeren. Real time tweezijdige communicatie was nog nooit bewezen.

Wetenschappelijke scepsis

„Een paar jaar geleden bleek op een congres dat verschillende groepen bezig waren met directe-communicatie-experimenten met dromende proefpersonen”, zegt Martin Dresler in een toelichting via Zoom. „Toen besloten we gezamenlijk te publiceren. Als je zoiets in vier laboratoria aantoont, met verschillende technieken, dan is het veel overtuigender.” Dresler noemt het een belangrijke stap in het onderzoek van dromen. „Veertig jaar geleden was er een doorbraak omdat toen óndanks sterke wetenschappelijke scepsis overtuigend werd bewezen dat lucide dromen bestaan. Maar tot nu toe bleef het bij eenzijdige communicatie vanuit die oogknipperende lucide dromer. Nu kunnen we veel beter onderzoeken wat er nu eigenlijk gebeurt met het bewustzijn tijdens de slaap.”

Onderzoeker Christopher Mazurek, volgeplakt met elektroden zoals gebruikt in de droomexperimenten. Foto C. Mazurek

Tot nu toe waren droomonderzoekers voor droominhouden afhankelijk van verslagen achteraf. Deze nieuwe technieken kunnen daar verandering in brengen. In het artikel in Current Biology wordt ook hoog opgegeven van de mogelijkheden om nu dromen beter onder controle te brengen en door droomcommunicaties bijvoorbeeld sporters of muzikanten hun specifieke bewegingen al in hun slaap te laten oefenen (want ook oefeningen ‘in gedachte’ versterken de motorische cortex).

Dresler waarschuwt voor grote verwachtingen. „Lucide dromen zijn niet zo makkelijk te bestuderen. Het lijkt wel alsof de droomtoestand zich verzet tegen bewustzijn, daarom word je ook meestal onmiddellijk wakker. Lucide dromen komen niet vaak voor, en ze zijn soweiso moeilijk op te wekken. Je kunt proefpersonen weken in je lab hebben voordat je echt voldoende data hebt verzameld. Als je het effect van slaap op geheugen wilt bestuderen, heb je aan één clubje studenten en één nacht slaap meestal al genoeg.”