Duizenden schildpadden spoelen aan op stranden Texas door kou

Duizenden zeeschildpadden zijn door het koude winterweer aangespoeld op het strand van het eiland South Padre, in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas. Vrijwilligers van opvangcentrum Sea Turtle Inc. hebben zeker 4.700 dieren opgevangen in een congrescentrum, meldt persbureau Reuters.

De dieren hebben last van de ongebruikelijke kou die de regio in zijn greep houdt, het is er momenteel 5 graden Celsius, dat zijn de dieren niet gewend. Door de lage temperatuur worden de schildpadden lethargisch, wat inhoudt dat hun vinnen niet meer kunnen bewegen en ze ook moeite krijgen met ademhalen, zegt een woordvoerder van Sea Turtle Inc. tegen het tijdschrift Texas Monthly.

In het congrescentrum zijn de schildpadden op grote zeilen neergelegd om weer op te warmen. Ze worden in het water uitgezet als het buiten weer iets warmer is. Directeur Wendy Knight van Sea Turtle Inc. zegt tegenover Reuters dat er nog nooit zo veel schildpadden zijn aangespoeld. Normaal zijn het er zo’n honderd tot vijfhonderd in de winter.