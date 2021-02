KLM-topman Pieter Elbers probeert positief te blijven ondanks recordverlies en ‘ernstige situatie’ voor luchtvaart

Het was een zwart jaar met dieprode cijfers voor de blauwe familie. De slechte financiële resultaten die luchtvaartmaatschappij KLM en moederbedrijf Air France-KLM donderdag bekendmaakten, kwamen echter niet als een verrassing. Na een jaar van lockdowns en reisbeperkingen door de coronacrisis, werd er al een fors verlies verwacht.

De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij meldde donderdag dat het in 2020 een recordverlies heeft geleden van 7,1 miljard euro. Dat is bijna 20 miljoen euro per dag.

De omzet bedroeg 11,1 miljard euro, 59 procent minder dan in 2019. Air France’s omzet bedroeg 6,4 miljard (-61 procent), bij KLM was dit 5,1 miljard (-54 procent). De maatschappijen vervoerden samen 34,1 miljoen passagiers, tweederde minder dan een jaar eerder.

Alleen het vrachtvervoer kende een omzetstijging; voor Air France-KLM overigens geen aanleiding om passagierstoestellen om te bouwen tot pure vrachtvliegtuigen, zoals je elders in de sector ziet: er is genoeg ruimte in de buik van passagiersvliegtuigen.

Bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM sprak donderdag van „de ernstigste crisis die de luchtvaart ooit heeft meegemaakt”. En Pieter Elbers, president-directeur van KLM: „De financiële resultaten laten zien hoe ernstig de situatie is.” De wereld van de luchtvaart zal er gedurende een langere periode heel anders uitzien, aldus Elbers. „Met minder verkeer en druk op de inkomsten. Ook dit jaar is veel minder goed gestart dan we hadden voorzien.”

Beperkt zicht op herstel

Volgens Air France-KLM is er momenteel beperkt zicht op herstel. „De strengere reisbeperkingen, het sluiten van grenzen en de afwezigheid van zakelijk vervoer vertraagden het verwachte herstel”, meldt het bedrijf. De onzekerheid is groot. Passagiers boeken steeds meer pas vlak voor vertrek, zowel intercontinentaal als op kortere, Europese vluchten.

Op de lucratieve markt voor zakenvluchten (nu vooral vervangen door Teams- en Zoom-vergaderingen) heeft Air France-KLM volgens Smith wel minder problemen dan concurrenten als Lufthansa of British Airways. Volgens hem is het achterland (Parijs) aantrekkelijker voor anderen dan zakelijke reizigers (toeristen), is zijn vloot flexibel (de business-class kan je eenvoudig verkleinen) en is het brede pallet van bestemmingen vanuit vooral Amsterdam „robuust”.

Maar juist het slechtere eerste kwartaal van 2021, plus het „substantieel lagere” aantal boekingen voor de rest van het jaar, de kosten van nieuwe reorganisaties en enkele uitgestelde betalingen, vragen om verbetering van de financiële positie, aldus Air France-KLM.

Dankzij eerdere steun van Nederland en Frankrijk heeft de groep een kredietlijn van 9,8 miljard euro. KLM heeft daarvan 900 miljoen euro opgenomen, Air France 7 miljard. Volgens financieel-directeur Frédéric Gagey heeft dat vooral een financieel-technische oorzaak (de Franse lening moest binnen enkele maanden worden genomen). Het is volgens hem niet zo dat de Fransen hun krediet sneller opbranden.

Opnieuw steun nodig

Maar er is volgens de groep nieuwe steun nodig om te overleven. Voor het bedrijf onderhandelen de Franse en Nederlandse regering nu in Brussel over nieuwe steun. Binnen enkele weken wordt hier overmeer duidelijkheid verwacht.

Het idee is dat de tijdelijke leningen van de twee overheden, beide voor circa 14 procent aandeelhouder van Air France-KLM, worden omgezet in eeuwigdurende leningen. Met meer eigen vermogen zou de groep gemakkelijker geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt. Smith en Elbers wilden donderdag niet ingaan op de steunmaatregelen.

Het verlies van 7,1 miljard euro is inclusief 822 miljoen reorganisatiekosten. In 2020 nam de groep afscheid van 8.700 medewerkers. In december 2020 had Air France-KLM nog 76.900 medewerkers in dienst. KLM schrapt in 2021 nog eens negenhonderd banen; Air France in 2021/2022 4.900 voltijdsbanen.

Air France-KLM schreef in 2020 595 miljoen euro af op brandstofcontracten. Luchtvaartmaatschappijen, met name in Europa, zijn gewoon om bulkcontracten af te sluiten met kerosineleveranciers. Dat is gunstig als veel wordt gevlogen, maar een blok aan het been als het vliegverkeer goeddeels stilvalt.

Air France-KLM bouwt nu deze zogenoemde ‘fuel hedge’-contracten af; niet meer 80 maar 50 procent van de benodigde kerosine wordt vooraf vastgelegd. En niet meer voor twee jaar maar voor één jaar. Op deze hedging kwam vorig jaar kritiek; brandstofleveranciers kregen gewoon betaald en zouden niet delen in de malaise in de luchtvaart. Elbers zei donderdag dat met alle ‘ketenpartners’ nieuwe afspraken worden gemaakt.

Aan het einde van het videogesprek met Nederlandse journalisten toonde Elbers zich wel positief over het herstel van de luchtvaart op de langere termijn. „Waarom? Omdat we het hartstikke zat zijn om elkaar zó te zien”, wijzend op de pers in de Teams-vergadering.