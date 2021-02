Sterftecijfer blijft dalen, voor het eerst sinds september geen oversterfte meer

In de tweede week van februari zijn ongeveer 3.400 mensen overleden. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht voor die periode. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers van de week van 8 tot en met 14 februari 2021 en data uit voorgaande jaren. Voor het eerst sinds september 2020 is er geen sprake meer van oversterfte. De week ervoor overleden nog 3.600 mensen, zo’n 150 meer dan in die periode van het jaar gebruikelijk is.

De sterfte nam vooral onder 80-plussers af en ook onder mensen jonger dan 65 jaar was een kleine afname te zien. Volgens data van het RIVM gaat het bij 293 van de overledenen om patiënten met Covid-19.

Sinds de derde week van september was de wekelijkse sterfte in Nederland hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met 7 februari 2021 ruim 71.000 mensen, dat zijn er 9.700 meer dan je in deze periode zou verwachten.