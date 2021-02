Werkloosheid verder gedaald, maar nog hoger dan voor de coronacrisis

Tussen november vorig jaar en januari daalde de werkloosheid met gemiddeld 23.000 per maand. Dat is de sterkste daling sinds 2003, toen begonnen werd met het bijhouden van maandelijkse cijfers, meldt het CBS donderdag. In januari waren 337.000 mensen werkloos, becijferde het statistiekbureau. Dat zijn er nog altijd 64.000 meer dan aan het begin van de coronacrisis.

Mensen die zonder werk zitten maar hun zoektocht hebben opgegeven, tellen niet mee in de werkloosheidscijfers. Dat die groep met gemiddeld 7.000 per maand groeide, zal de cijfers voor een deel verklaren. Met name jongeren boden zich minder aan op de arbeidsmarkt, aldus het CBS. Toch is ook het aantal werkenden gegroeid: met gemiddeld 19.000 per maand. Dat cijfer kwam in januari uit op 9 miljoen.

Veruit de meeste mensen zonder werk (3,8 van de 4,1 miljoen) tellen niet mee in de werkloosheidscijfers omdat ze actief op zoek zijn naar een baan, of omdat ze niet direct beschikbaar zijn om te werken. Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering ontving, was eind januari gegroeid tot 289.000, blijkt uit cijfers van het UWV. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan in de maand ervoor. Het gaat vooral om mensen die in een sector werken die getroffen worden door de strengere lockdown, zoals de detailhandel, horeca en cultuur.