Onderzoekers: leiding van Volksbank functioneerde ‘niet steeds optimaal’

Het onderzoek naar de strubbelingen aan de top van de Volksbank is ‘openbaar’. Althans: het rapport telt dertig bladzijden, maar de buitenwereld moet het doen met een samenvatting van iets meer dan een A4’tje. Toch rijst daaruit een duidelijk beeld op over de situatie aan de top van de staatsbank, de afgelopen tijd: die was ongezond.

Het onderzoek is gedaan door twee externe onderzoekers, Gerrard Boot (hoogleraar arbeidsrecht) en Paul Nobelen (bestuursadviseur). Zij werden dit najaar gevraagd om te kijken naar het functioneren van de directie van de Volksbank en de interactie tussen de leden daarvan onderling en met de raad van commissarissen (rvc). Aanleiding was het onverwachte vertrek van een aantal directieleden en aanhoudende onrust aan de top.

De onderzoekers concluderen na gesprekken met 34 mensen en het lezen van de bestuursnotulen, dat de afgelopen tijd zowel de directie van de bank, als de rvc, „niet steeds optimaal hebben gefunctioneerd”. De relatie tussen de beide organen was „evenmin altijd gezond”.

Zij concluderen verder dat de doelstelling van de Volksbank, ‘bankieren met de menselijke maat’, intern breed wordt onderschreven. „Tegelijkertijd is er te veel ruimte voor eigen interpretaties van de betekenis en concrete uitwerking ervan. Dat is niet bevorderlijk voor een resultaatgerichte cultuur.” Bij de aanstelling van nieuwe directieleden zijn daarnaast volgens de onderzoekers misverstanden ontstaan over hun taken. „Daarbij werd soms onvoldoende gezocht naar draagvlak voor ideeën, hetgeen tot verstoorde verhoudingen heeft geleid.”

Pestgedrag

In de samenvatting vertellen de onderzoekers meer over hun opdracht dan tot nu toe naar buiten was gekomen. Aan hen is specifiek gevraagd om aandacht te schenken „waarom er binnen de directie kennelijk onvoldoende openheid en veiligheid wordt ervaren om zich (afwijkend) te uiten” en „of sprake is geweest van intimiderend of ander ongepast gedrag”. Oftewel: was er sprake van pestgedrag aan de top van de vierde bank van Nederland, die volledig in staatshanden is?

Het antwoord is dat er weliswaar niet structureel sprake was van intimiderend gedrag, maar de onderzoekers hebben wel aanwijzingen gevonden dat daar „incidenteel” sprake van is geweest. Zowel op directieniveau als lager in de bank. De onderzoekers schrijven dat dit gedrag voor sommigen „tot een onveilige werksituatie heeft geleid”.

De onderzoekers noemen in hun samenvatting geen namen. Ook wordt geen specifieke periode genoemd waarin deze zaken zich afspeelden. De opdracht was weliswaar om vooral te kijken naar de periode januari tot en met augustus 2020, maar ze hoefden zich daar niet toe te beperken.

Daardoor blijven er nog veel vragen openstaan. Hoe lang speelde dit in totaal? Zijn de pesters al aangepakt? Misschien wel de belangrijkste vraag blijft ook onbeantwoord: waarom grepen de interne toezichthoudende organen niet eerder in?

Een raad van commissarissen had dat kunnen doen. Of het NLFI, dat namens de Nederlandse staat de aandelen beheert van de staatsbank. Beide moeten aanwijzingen hebben gehad van de ongezonde werksituatie, anders hadden ze de onderzoekers niet zo specifiek laten kijken naar pestgedrag.

De vraag over rol van rvc en NLFI zal waarschijnlijk wel worden gesteld bij het ministerie van Financiën en door de externe toezichthouders, zoals de Europese Centrale Bank. En door de Tweede Kamer worden opgeworpen.

Voor hen allen zal ook de vraag zijn: wat moet er bij de bank gedaan worden om dit in de toekomst te voorkomen – en gebeurt dat ook?

Geen consequenties rvc?

De directie en de rvc schrijven in een reactie per e-mail aan de pers dat zij het rapport „stevig” vinden. Ze betreuren het dat er „incidenteel” voor „sommigen” een onveilige werksituatie is geweest. Een aanbeveling om het inwerkproces van bestuursleden aan te passen, wordt overgenomen.

Maar verder concludeert de rvc vooral dat de top van de bank, inclusief zijzelf, al goed op weg is. De maatregelen die in de tweede helft van 2020 zijn ingezet passen naar eigen zeggen „goed bij de bevindingen” van de onderzoekers, schrijft de rvc. De Volksbank gooit momenteel de topstructuur om; het effect daarvan moet nog duidelijk worden. Daarnaast is de samenstelling van de directie stevig gewijzigd sinds augustus. Bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp werd opgevolgd door buitenstaander Martijn Gribnau.

Twee mensen vertrokken onvrijwillig: financieel topman Pieter Veuger, die slechts vijf maanden in dienst was geweest. Zijn tumultueuze vertrek was mede aanleiding voor het hele onderzoek. En operationeel directeur Mirjam Verhoeven moest weg, omdat ze liet blijken ontevreden te zijn over de houding van de rvc.

Voor de commissarissen lijken er vooralsnog geen consequenties te zijn. Terwijl zij er al lang zitten: de ‘nieuwste’ werd in 2018 benoemd. Voorzitter Jan van Rutte en vice-voorzitter Monika Milz kwamen in 2013 in de rvc, toen rechtsvoorganger SNS Reaal werd genationaliseerd. Alle directieleden van de afgelopen jaren werden onder hun leiding benoemd, ook diegene die al snel vertrokken, zoals de twee laatste financieel directeuren.

De Volksbank laat weten dat er verder geen mededelingen worden gedaan. Het NLFI, dat het volledige rapport heeft, laat in een reactie weten de komende tijd in gesprek te blijven met de bank over de bevindingen en consequenties. „Verder is het van belang dat de aandacht weer kan naar de toekomst van de bank, naar de nieuwe strategie„, aldus een woordvoerder. Gevraagd naar de eigen rol, zegt hij dat het NLFI steeds naar het eigen functioneren kijkt. „Daarover spraken we ook met de Kamer. Als er conclusies moeten worden getrokken uit die bevindingen, dan doen we dat.”