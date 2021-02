Bouwen aan een machine voor toekomstvoorspellingen

Wat nou als er een manier zou zijn om de toekomst te voorspellen? En niet alleen voorspellen, maar ook beïnvloeden door slim in te grijpen? Er is een nieuwe tak van wetenschap in opkomst waarmee dat mogelijk lijkt te worden: de complexiteitswetenschap. Hoogleraar Peter Sloot vertelt over deze innovatieve mix van psychologie, natuurkunde en informatica, en over zijn projecten in Singapore en Nederland. Hij maakt daar SimCity-achtige simulaties van steden en landen, „digitale klonen”, om te berekenen hoe maatschappelijke problemen het best kunnen worden aangepakt. Wat kunnen we daarmee?

Gast: Peter Sloot

Presentatie: Wouter van Noort & Jessica van der Schalk

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Yeppe van Kesteren