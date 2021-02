Bijna 300 medewerkers van Miss Etam en Steps staan op straat

De rechter heeft woensdagmiddag het faillissement van twee bedrijven binnen modeketen NXT Fashion uitgesproken. Daardoor staan bijna driehonderd medewerkers van de kledingwinkels Miss Etam en Steps op straat, bevestigt curator Nils Reerink.

Voor Miss Etam en Steps was vorige week al uitstel van betaling aangevraagd. Het personeel ontving in januari geen loon. Eigenaar Martijn Rozenboom zei eerder al dat dit komt door de sluiting van de winkels in het kader van lockdownmaatregelen. Volgens Reerink, die toen nog als bewindvoerder van dezelfde bedrijven werkte, zijn er „momenteel nauwelijks inkomsten” om de kosten – voornamelijk de salarissen van medewerkers – te voldoen.

Het faillissement geldt niet voor heel NXT Fashion. Het bedrijf is opgedeeld in verschillende bv’s. Zo heeft eigenaar Rozenboom het winkelpersoneel in een andere bv ondergebracht dan bijvoorbeeld de huurcontracten voor winkels.

Rozenboom nam afgelopen september meerdere kledingketens over uit de boedel van de failliete Belgische modegroep FNG. Naast Miss Etam en Steps zijn dat Promiss, Claudia Sträter en Expresso. Daarvan verkocht hij Claudia Sträter en Promiss meteen door aan het bedrijf achter modeketen Van Uffelen. Het Belgische retailbedrijf Paprika kocht later Promiss.

Omstreden eigenaar

Lees ook: ‘Bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom belooft een medicijn, maar amputeert liever

Rozenbooms werkwijze is omstreden. Verschillende oud-medewerkers en curatoren die in het verleden met de ondernemer te maken hebben gehad, waarschuwden in september in NRC al voor zijn werkwijze.

Zijn werkwijze is volgens hen als volgt: Rozenboom koopt failliete modeketens en belooft een nieuwe toekomst voor die bedrijven. Vervolgens koopt hij goedkoop de overgebleven voorraden van die ketens in en verkoopt die met winst, waarna de winkels veelal worden gesloten. Het personeel stond in veel gevallen na de uitverkoop alsnog op straat.

Lees ook: Adviseur van curator Miss Etam had dubbelrol

Ook over de doorstart van Miss Etam waren er twijfels over Rozenbooms handelwijze. Veel winkels sloten al snel de deuren en de lonen werden te laat betaald. Ook bleek uit onderzoek van NRC dat de rechterhand van Rozenboom, Tim Everts, de curator van het failliete FNG bijstond en later bij de doorstart voor Rozenboom werkte. Dit ging in tegen de afspraken die Everts met de curator had gemaakt.