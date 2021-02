Asielzoekers: erbarmelijke toestand in azc Apeldoorn

Een groep van 200 asielzoekers heeft eerder deze maand een officiële klacht ingediend bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de erbarmelijke leefomstandigheden in het asielzoekerscentrum (azc) in Apeldoorn. Dit blijkt uit de klachtbrief die in handen is van NRC.

Tientallen asielzoekers delen één toilet, op verschillende kamers is de verwarming kapot en bewoners die de regels overtreden worden hier amper op aangesproken, zo schrijven de asielzoekers in hun brief – hierdoor ontstaat een onveilige sfeer op en rond het azc.

Het is zeer uitzonderlijk dat een grote groep asielzoekers een officiële klacht indient bij het COA, vaak zijn asielzoekers bang om openlijk kritiek te hebben vanwege hun asielprocedure. Vluchtelingenwerk Nederland, de organisatie die asielzoekers in Nederland bijstaat, herkent zich in het beeld dat de asielzoekers schetsen. „We delen hun zorgen”, zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk. „Deze locatie is nauwelijks geschikt voor langdurige bewoning. Het is al geen pretje om er te werken, laat staan om er te wonen.”

Het centrum in Apeldoorn werd eind 2018 geopend en was bedoeld als tijdelijke opvangplek, maar door een tekort aan locaties is het nu een structurele opvang. In interne stukken schrijft COA zelf dat locaties zoals die in Apeldoorn niet geschikt zijn voor langdurige opvang, omdat de begeleiding er ondermaats is.

Op video’s en foto’s, in bezit van NRC, is te zien dat tientallen asielzoekers op één etage gebruik moeten maken van één toilet zonder wc-bril die onder de poep zit. Het andere toilet is kapot. Ook zijn de douches vies, puilen de prullenbakken uit en zeggen bewoners kakkerlakken te zien. De Syrische Lewaa Alnassani sprak het COA-personeel aan op de smerige opvanglocatie. „Ik zit hier nu 14 maanden, maar niemand reageert.”

De ondertekenaars stellen bovendien dat coronamaatregelen niet worden nageleefd. Ze delen een kamer met vijf of zes anderen, waardoor afstand houden onmogelijk is. Op de gang dragen niet alle asielzoekers een mondkapje, terwijl dit volgens de huisregels van het COA wel verplicht is. Het COA-personeel treedt hier niet tegenop, zeggen zij.

De klachten over de opvanglocatie in Apeldoorn zijn exemplarisch voor de lastige situatie waar het COA al ruim een jaar in zit. Asielzoekers wonen langer in het azc dan gebruikelijk door problemen bij de immigratiedienst. De azc's zitten stampvol.

De directeur van Vluchtelingenwerk, deed eerder zijn beklag over de situatie in Apeldoorn. De opvang is te sober, zei hij in NRC. „Mensen zitten hier jarenlang op elkaars lip zonder te weten waar ze aan toe zijn” zegt de woordvoerder van Vluchtelingwerk „Ze zijn de wanhoop nabij, voelen zich niet gehoord en raken hun vertrouwen kwijt. De rek is er echt uit.”

Het COA zegt in een reactie in gesprek te willen gaan met de asielzoekers. „Het is niet de optimale situatie in Apeldoorn”, erkent een woordvoerder.

‘Het is crisis in de asielzoekerscentra’