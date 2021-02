Air France-KLM lijdt verlies van 7,1 miljard euro

Air France-KLM heeft in 2020 een verlies geleden van 7,1 miljard euro. De luchtvaartonderneming had te maken met fors minder reizigers als gevolg van reisbeperkingen door de coronapandemie. Air France-KLM zag de omzet vorig jaar met 59 procent dalen dalen tot 11,1 miljard euro. In 2020 daalde het aantal passagiers van het moederbedrijf van KLM met ruim 67 procent. Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde jaarcijfers. Topman Ben Smith spreekt van „de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad”.

De personele kosten daalden met 35 procent. Om kosten te besparen heeft Air France-KLM dit jaar 8.700 banen geschrapt. Mensen die wel in dienst bleven, werd om een loonoffer gevraagd. Daarnaast keerden de Franse en Nederlandse overheid de luchtvaartmaatschappij financiële steun uit om de pandemie te overleven. In totaal ging het om 10,4 miljard aan leningen in garanties, waarvan 3,4 miljard afkomstig was uit Den Haag.

De overheden van Frankrijk en Nederland zijn in gesprek met Air France-KLM over nieuwe steunpakketten. Nederland zou daarbij naar verluidt 1 miljard vrijmaken. Franse media spreken van 5 miljard euro die de Franse overheid in de onderneming zou steken. In ruil voor de steun eist de Europese Commissie dat dat Air France en KLM zogeheten slots, de tijd waarbinnen vliegtuigen mogen opstijgen en landen, zullen opgeven. Eerder heeft demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) laten weten dat hij dat een logische eis vond.

Reorganisaties

Air-France-KLM maakte vorig jaar hoge kosten vanwege al afgesloten brandstofcontracten, die het bedrijf 595 miljoen euro hebben gekost. Ook moest het bedrijf 672 miljoen euro afschrijven op de vloot. Maar de grootste financiële klappen kreeg het bedrijf door de coronapandemie. De omzet van KLM daalde in 2020 met met 54 procent naar 5 miljard euro. KLM-topman Pieter Elbers hoopte dat de luchtvaartsector weer zou gaan draaien in 2021, maar dat lijkt voorlopig ijdele hoop voor de luchtvaartmaatschappij.

KLM zag het aantal reizigers vorig jaar dalen van 35 miljoen tot 11 miljoen, dat leidde mede tot een verlies van 1,2 miljard euro. Vorige maand maakte de luchtvaartmaatschappij een nieuwe ontslagronde van achthonderd tot duizend banen bekend. Die volgde op een reorganisatie in juli vorig jaar, waarbij vijfduizend werknemers hun baan verloren. Dat ging toen vooral om tijdelijke contracten niet verlengd, bovendien kozen sommige werknemers voor een vrijwillige vertrekregeling.

Vakbond FNV is kritisch op de besluiten om de snijden in het personeelsbestand. Volgens de FNV misbruikt KLM de coronacrisis om vaste banen te reduceren en tegelijkertijd werk uit te besteden via flexibele contracten. „Het is asociaal en in strijd met het sociaal plan dat we met KLM zijn overeengekomen”, aldus Jan van den Brink, bestuurder FNV Luchtvaart. De vakbond stelt dat er voldoende werkgelegenheid blijft bestaan voor grondmedewerkers en in de cabines en cockpits. Desondanks hangt hen volgens FNV een ontslag boven het hoofd.