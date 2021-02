Zelfgemaakt verdronken land in het water van de Eems

Het is koud, mistig en glibberig. Marinka van Puijenbroek is in haar element. „Twee jaar geleden was hier nog niks. En moet je nou eens zien. Al die vegetatie”, zegt de ecoloog enthousiast, terwijl ze haar lange sjaal nog een keer extra om haar hals slaat. Naast haar schraapt geograaf Petra Dankers haar laars over de gladde, kleiige bodem. Zwarte grond komt tevoorschijn. Dat betekent: zwavelbacteriën, legt ze uit. „Ruik je dat? Mmm, zo lekker.”

Vanuit de haven van Delfzijl zijn we naar de kust gelopen, waar een bijzonder experiment loopt. Bijna drie jaar geleden is hier een kunstmatige, 15 hectare grote kwelder aangelegd, een stuk land dat bij eb droog valt en bij vloed onder water loopt. Van nature zou die hier nooit zijn ontstaan, want de stroming en de golven zijn op deze plek te krachtig. Daarom is de bodem bijna een meter opgehoogd, met kleiige slib. Het is voor het eerst dat het op deze manier wordt geprobeerd. „Traditioneel duurt het minstens tien jaar voordat zich een kwelder heeft gevormd”, zegt Dankers. „Wij wilden weten of het binnen een paar jaar kan.”

Wij wilden weten of het binnen een paar jaar kan Marinka van Puijenbroek ecoloog

Kwelders zullen vaker nodig zijn. Ze beschermen tegen een stijgende zeespiegel en eroderende golfslag. Bij vloed voert de zee sediment aan dat op de kwelder neerslaat. Waardoor die stijgt, en de zeespiegel bijhoudt. Om de sedimentatie te helpen is de kwelder in Delfzijl aan de zeekant afgezet met een 20 centimeter hoge haag van naaldhouttakken, met hier en daar een opening. „Het geeft de luwte die je nodig hebt, zodat het sediment kan bezinken”, zegt Dankers.

Het project is in opdracht van de gemeente Delfzijl uitgevoerd door Ecoshape, een consortium van kennisinstituten, ingenieursbedrijven, ngo’s en overheden. Dankers is erbij betrokken vanuit Royal Haskoning DHV, Van Puijenbroek vanuit Wageningen University & Research.

Snelle opkomst vegetatie

Het rapport met de eerste resultaten is net uit. De belangrijkste vraag – of de sedimentatie voldoende is om de kwelder te laten stijgen – is nog niet definitief beantwoord. Wat hen heeft verrast, is de snelle opkomst van de vegetatie. Van Puijenbroek heeft 28 soorten geteld. Behalve zeekraal bijvoorbeeld ook klein schorrekruid, zeeaster, zeealsem, ziltige schijnspurrie, kweldergras. Ze pakt een wittig pluisje van een plant. „Het uitgebloeide bloemhoofd van een zeeaster”, zegt ze. „Om dit te maken, daar doet-ie twee jaar over.”

Toch zijn er ook stukken met opvallend weinig planten. Dat heeft te maken met de hoeveelheid aangebracht slib, legt Dankers uit. Voor het experiment is de kwelder opgedeeld in zes vakken. Het aangebrachte slib is met de bovenste meter van de oorspronkelijke zandige grond gemengd. „Daar was een enorme graafmachine voor nodig”, zegt Dankers. De vakken variëren in het percentage slib dat in de toplaag zit: 5, 20 of 50 procent. „We staan nu in vak B”, zegt Dankers. „Een vak met 5 procent slib.” Juist bij die concentratie groeit beduidend minder vegetatie. „Waarschijnlijk omdat er te weinig voedingsstoffen in de bodem zitten”, zegt Van Puijenbroek.

Verderop wordt een groep grauwe ganzen onrustig. Ze vliegen weg. We passeren weer een afrastering, en gaan van vak C (20 procent slib) naar vak D (50 procent slib). We komen bij een punt waar twee paaltjes in de grond staan, verbonden door een horizontale ijzeren balk. „Pas op, je moet er niet bij in de buurt lopen”, zegt Dankers. Hier meten ze sedimentatie en erosie, legt ze uit. In de horizontale balk zitten 17 gaatjes. Daar kun je een meetlat doorheen steken, en zo kun je de afstand tot de grond meten. Dankers vertelt hoe uitzonderlijk veel er in dit project is gemeten. De exacte samenstelling van de aangebrachte en aangespoelde grond, de dichtheid van opkomende planten, de vorming van kreken, de tijd dat stukken land onder water staan. „We hebben hier al zoveel geleerd.”

Van Puijenbroek wijst naar een stuk waar meerdere kreken lopen. Ook dat was een vraag: waar vormen die zich precies? En hoe diep worden ze? De afrastering aan de zeekant was op sommige plekken open. Er was bedacht dat zich juist bij die instroomopeningen geultjes zouden vormen. „Maar ze blijken soms ook op heel onverwachte plekken te ontstaan”, zegt Van Puijenbroek.

De eerste scholeksters

Dan stoppen we. Komt het zeewater alweer dichterbij? We besluiten om te keren en terug te gaan. Van Puijenbroek houdt nog een lofzang over kwelders. Vissen paaien er in de geulen. Vogels broeden er. Ze heeft de eerste scholeksters al gezien. „Kwelders zijn awesome!”

Dankers vertelt dat het project onderdeel is van een veel groter plan voor 2050, dat het hele Eems-Dollardgebied onder handen neemt en onder meer verstoorde natuur moet herstellen. Ook het aangezicht van de Delfzijlse haven gaat op de schop. Want, zo is in het net verschenen rapport te lezen, het maritieme karakter van de stad is de afgelopen decennia door grootschalige industrialisatie verloren gegaan. Dijkverhogingen hebben geleid tot „een steeds grotere scheiding tussen de stad en de zee”. Bewoners hebben te weinig mogelijkheden om de natuur te ervaren en te recreëren. Daarom is er naast de kwelder – waar geen mensen mogen komen – ook een vogelbroed-eiland aangelegd en een zogeheten stadskwelder. Die laatste is 13 hectare groot, en wel toegestaan voor mensen. Verder wordt er een brug gebouwd die de stad verbindt met de kust. Hij leidt naar het strand, dat wordt verbreed.

Dankers denkt dat hun ‘kweldermethode’ op veel grotere schaal toepasbaar is. „Bijvoorbeeld in de Dollard hier vlakbij.” Maar ook elders in de wereld. „Want we zullen kwelders hard nodig gaan hebben.”