Zeker 21 doden door extreem winterweer VS

In de Verenigde Staten zijn zeker 21 mensen overleden als gevolg van het extreme winterweer in vooral het midden en zuiden van het land. De doden vielen volgens persbureau Reuters in de staten Texas, Louisiana, Kentucky en Missouri.

Vier mensen kwamen om op de weg vanwege de kou, een dakloze vroor dood, een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging toen ze hun huis wilden verwarmen door het aanzetten van de motor van hun auto en vier mensen kwamen om in een brandend huis waar de stroom was uitgevallen.

Lees ook: Ongebruikelijke kou in Texas: miljoenen huishoudens zonder stroom

In Texas zitten nog altijd miljoenen huishoudens zonder stroom en dat blijft mogelijk nog dagen zo. De temperaturen in de zuidelijke staat daalden tot 22 graden onder nul. In de in het midden van de VS gelegen staat Nebraska werd zelfs een temperatuur van min 35 graden gemeten.

De uitzonderlijke koudegolf zal volgens de laatste voorspellingen nog tot zeker het weekend aanhouden. President Joe Biden heeft de gouverneurs van de getroffen staten hulp van de federale overheid aangeboden, meldt het Witte Huis. Door het extreme winterweer loopt ook het vaccinatieprogramma vertraging op.