Wat doet Andre Onana nu? En twaalf andere vragen over voetbal en doping

Het ging hierbij om het medicijn ‘Lasimac’, een generiek medicijn met furosemide als werkzame stof. In Nederland wordt de merknaam Lasimac niet gebruikt, wel andere middelen met furosemide erin. Na vragen van NRC stelt Ajax dat het medicijn door een gynaecoloog in Kameroen is voorgeschreven aan de vriendin van Onana, vanwege vochtophoping (een oedeem) na haar bevalling.

Onbetwist feit is dat Ajax-doelman Andre Onana op 30 oktober een pilletje slikte met de werkzame stof furosemide. Dat middel drijft vocht af, het is een plaspil. Volgens Ajax en Onana was het een foutje: de keeper had een aspirientje willen nemen, maar pakte een pil uit de strip van zijn vriendin.

Door in de media fel protest aan te tekenen tegen de straf en de voltallige Ajax-selectie in ‘Onana-shirts’ het veld te laten betreden tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV, gebruikt Ajax die periode om een stempel te drukken op de discussie over de hoogte en rechtvaardigheid van de straf. „Het was een steunbetuiging aan Onana en geen protest tegen de dopingregels”, aldus de woordvoerder van Ajax. „Zoals Edwin van der Sar in de media ook al heeft benadrukt: ook wij staan voor een schone en eerlijke sport. Echter, wij vinden de straf te hoog en om die reden stapt Onana met ons naar het CAS.”

De uitspraak van de UEFA blijft geheim totdat het hoger beroep van de zaak is geweest bij sporttribunaal CAS. Dat laat een UEFA-woordvoerder weten. Het enige wat bekend is over de uitspraak, is door Ajax zelf naar buiten gebracht. Volgens Ajax gelooft de UEFA dat Onana het middel niet expres heeft gebruikt.

Wel kunnen de straffen ter discussie gesteld worden, vindt Olfers. „De menselijke maat is zoek, daarom doe ik ook geen dopingzaken meer. Doping bestrijd je om vals spel tegen te gaan. Als iemand die intentie niet had, moet je dan zo zwaar straffen? Vergeet alleen niet dat we het er nu over hebben omdat het om de keeper van Ajax gaat. Als we nu inzien dat deze straf te zwaar is, waar was de publiekelijke verontwaardiging bij onbekende sporters die werden veroordeeld? Biljarters, turners, basketballers. Voor hen betekende een jaar schorsing vaak einde carrière. Onana daarentegen verdient nog best veel centjes.”

Hier wil Ajax zich niet over uitlaten. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU, acht de beroepszaak vrij kansloos. Bij eerdere vergelijkbare zaken bleven schorsingen gehandhaafd. Olfers: „Van opzet lijkt weliswaar geen sprake, maar dat argument is al meegewogen in de straf. Op basis van de dopingregels valt er niets op deze schorsing af te dingen.”

In geen sport werd in 2019 wereldwijd meer op doping gecontroleerd dan in het voetbal. Uit het jaarverslag van het internationale anti-dopingagentschap WADA blijkt dat toen ruim 40.000 stalen urine en in mindere mate bloed werden getest (bloedtests zijn duurder). De controles werden uitgevoerd door de nationale dopingautoriteiten, de vijf continentale voetbalfederaties (waaronder de UEFA) en de wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA nam daarvan een klein deel op zich: het controleerde tussen juli 2019 en juni 2020 ruim 2.000 stalen van bijna 1.000 spelers, voorafgaand of tijdens grote toernooien. Vanwege het WK voor vrouwen controleerde FIFA vorig jaar ongeveer honderd vrouwen meer op doping dan mannen.

Lopen wielrenners en atleten meer kans om gecontroleerd te worden dan voetballers?

In absolute aantallen is voetbal wereldwijd koploper als het gaat om dopingcontroles. Atletiek volgt met ruim 34.000 stalen in 2019 en wielrennen met bijna 25.000 controles. Ook zwemmers en gewichtheffers worden vaak gecontroleerd. Maar relatief gezien loopt een voetballer minder risico om tegen de lamp te lopen, in Nederland in elk geval. Dat heeft met proportionaliteit te maken, zegt Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit. Zijn organisatie test jaarlijks evenveel voetballers als wielrenners, zo’n 250, terwijl er van die eerste groep veel meer actief zijn. „Dat doen we zo omdat in het verleden is gebleken dat het percentage dopingovertredingen in het voetbal aanmerkelijk lager ligt dan in veel andere sporten”, zegt Ram.

Ook Douwe de Boer, biochemicus en dopingexpert bij het Maastrichtse UMC, beweert stellig dat er in het voetbal „beperkt” wordt gebruikt. De Boer werkte in het verleden als hoofd bij het anti-dopinglab in Lissabon en zag daar „veel controles en weinigen positieven”. Volgens hem wordt een meerderheid van de controles in Zuid-Europa gedaan, waar clubs wantrouwend zijn naar elkaar en druk opvoeren om elkaars spelers te laten testen. „In Noord-Europa is dat echt anders. Anti-dopingbudgetten zijn beperkt. Daarom moet er intelligenter gekozen wie te testen, en kijken wij meer naar traditionele probleemsporten, zoals atletiek, wielrennen of gewichtheffen.”