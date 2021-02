VS klagen drie Noord-Koreanen aan voor hacken banken en bedrijven

Drie Noord-Koreanen zijn in december in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het hacken van banken en andere bedrijven op verschillende plekken ter wereld. Dat hebben Amerikaanse media woensdag gemeld op basis van rechtbankdocumenten. De hackers hebben volgens de aanklager geprobeerd voor 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) aan cryptomunten te stelen. Hoeveel geld ze daadwerkelijk hebben gestolen, is niet duidelijk. Volgens persbureau Reuters gaat het in elk geval om tientallen miljoenen dollars.

Jon Chang Hyok, Kim II en Park Jin Hyok richtten zich volgens de aanklager jarenlang op verschillende soorten bedrijven, van Hollywood-filmstudio’s tot technologiebedrijven en banken. Ze zijn volgens justitie in dienst van het Noord-Koreaanse leger; het geld dat zij stalen, zou naar het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn gegaan.

Volgens de aanklager was het doel van de hackers niet alleen het spekken van de staatskas, maar ook het nemen van wraak. Zo zouden zij verschillende filmstudio’s hebben aangevallen omdat deze films of series hadden gemaakt die kritiek leverden op Noord-Korea. Sony Pictures Entertainment zou een doelwit zijn geworden vanwege de productie van de film The Interview, over een moordcomplot op de Noord-Koreaanse leider.

„Het criminele gedrag van de Noord-Koreaanse hackers was omvangrijk en langdurig en de reeks misdaden die ze hebben gepleegd, is verbluffend”, aldus aanklager Tracy Wilkison. „Noord-Koreaanse agenten, die toetsenborden gebruiken in plaats van wapens en digitale portemonnees met cryptocurrency stelen in plaats van zakken met geld, zijn 21e-eeuwse bankovervallers”, voegde assistent-aanklager John Demers toe. De hackers verblijven naar alle waarschijnlijkheid in Noord-Korea; de kans dat zij daadwerkelijk in een Amerikaanse cel terechtkomen, is dan ook klein.