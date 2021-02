Vopak maakt zich op voor toekomst met minder olie

Shell zei het vorige week, BP verklaarde het in de zomer al. De productie van olie heeft zijn hoogtepunt gehad. Vopak staat als exploitant van brandstofterminals vooraan om dit soort gevolgen van de energietransitie te ondervinden. „We schuiven op, heel duidelijk”, zegt bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra. „In 2014 was de omzetbijdrage van olie bij ons 45 procent, vorig jaar was dat nog 34 procent. We zeggen zeker niet dat we volledig afscheid nemen van olie, maar de investeringen nemen wel af.”

Toch had het Rotterdamse concern zeker niet te klagen over de reuring in de oliesector. Zo zorgde de plotselinge vraaguitval in het vroege voorjaar van 2020 voor volle terminals. „Dat was zeker een positief effect van de Covid-crisis”, zegt Hoekstra. De bezettingsgraad van alle terminals wereldwijd, samen met die voor gas en chemicaliën, steeg vergeleken met vorig jaar van 84 naar 90 procent. Ook goed voor de omzet was de grote stroom van de chemische producten die de basis vormen voor bijvoorbeeld mondkapjes en ontsmettingslotion. „De opslag voor andere chemische producten, denk aan bijvoorbeeld plastics voor de auto-industrie, liep juist weer terug als gevolg van de pandemie.”

Minder actief in olie

Vooral de strategische beslissing om minder actief te worden in olie zorgde ervoor dat Vopak woensdag lagere omzet- en winstcijfers presenteerde. Zo werden terminals in Amsterdam, Hamburg en in het Spaanse Algeciras van de hand gedaan. De omzet liep terug met 60 miljoen tot 1,19 miljard euro. De nettowinst (zonder incidentele posten) daalde met ruim 50 miljoen tot 306 miljoen euro. De cijfers stelden beleggers teleur. Het aandeel stond de hele dag op verlies, met een maximale koersdaling van bijna 5 procent.

„De trends gaan allemaal de goede kant op”, zegt Hoekstra in een toelichting op de jaarcijfers. „We zijn heel tevreden, maar de resultaten zijn moeilijk te vergelijken met die van 2019.” Als de cijfers worden gecorrigeerd voor de verkoop van de Europese terminals zou de omzet met 3 procent zijn gestegen. „Ook valuta-effecten en incidentele tegenvallers in Maleisië beïnvloeden het resultaat van dit jaar.” Eén cijfer gaat in elk geval wel omhoog: het dividend stijgt met 5 cent naar 1,20 euro per aandeel.

De constatering dat de zogeheten peak oil is gepasseerd heeft grote consequenties voor de oliebedrijven. Zij moesten bij hun jaarcijfers miljardenafboekingen op hun bezittingen bekendmaken. Hoekstra is er niet bang voor dat Vopaks olieterminals snel hun waarde verliezen. Jaren geleden is al kritisch gekeken naar de olieactiviteiten. „Daarom hebben we afscheid genomen van – zeg maar voor ons – secundaire locaties in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Estland. Tegelijkertijd versterken wij wel onze aanwezigheid in belangrijke regio’s als Rotterdam en Singapore. Onze olieportefeuille is gereedgemaakt voor wat nog mogelijk is in de komende jaren.”

Terwijl het belang van olie afneemt, stijgt de bijdrage van gas. Opslag daarvan zorgt inmiddels voor 14 procent van de omzet, tegen 9 procent in 2014. Tegelijk met de jaarcijfers maakte Vopak woensdag bekend zestien terminals in Vlaardingen te gaan bouwen waarin biodiesel zal worden opgeslagen. Die hebben bij elkaar een omvang van 64.000 kubieke meter en zijn eind volgend jaar inzetbaar.

Aanlegplaatsen voor schepen

Veel verwacht Hoekstra van de zogeheten ‘industriële terminals’. Dat betekent in de praktijk dat het Rotterdamse bedrijf eigenaar wordt van de aanlegplaatsen voor schepen en bijbehorende tankfaciliteiten van bijvoorbeeld een chemieconcern. Als „geïntegreerde dienstverlener” draagt Vopak dan zorg voor de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten. „Op die ontwikkeling ben ik echt trots. Vorig jaar hebben we samen met [belegger] BlackRock de tanks en de logistieke infrastructuur van drie grote chemische fabrieken van DOW in de Verenigde Staten overgenomen. Daardoor hebben we een stevige basis gekregen in de Amerikaanse industrie.”

Afgelopen maand kon Hoekstra (1971) zijn tienjarig jubileum vieren als hoogste man bij Vopak. Volgend jaar loopt zijn contract af, maar dat is geen reden om hardop over een andere toekomst na te denken. Mede door de energietransitie en de digitalisering is Vopak sinds 2011 flink veranderd. „Die verandering is zo groot dat ik nog even fris als tien jaar geleden aan de slag ben.”