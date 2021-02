Voordringers, achterblijvers

Nee, ik heb nog geen uitnodiging voor de prik gehad. Uit de laatste berichten begrijp ik dat je daar ook beter niet op kunt wachten – je moet gewoon voordringen.

Frederiek Weeda schreef erover in deze krant. Bij negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland zou het voltallige personeel – duizenden mensen – al zijn uitgenodigd voor een vaccinatie, ook mensen die niet met ouderen of patiënten werken. Eerder werden bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort managers wel, maar verloskundigen en arts-assistenten niet geprikt.

Het NOS Journaal meldde dat mensen met succes de GGD voor een afspraak belden, hoewel ze nog niet waren uitgenodigd. Op dat moment zag ik half Nederland naar zijn of haar mobieltje grijpen om een afspraak met de GGD te maken. Wie niet voordrong, was een vijand van zijn eigen gezondheid.

Half Nederland? Het lijkt me niet overdreven om de eenvoudige reden dat de mensheid uit twee groepen bestaat: voordringers en achterblijvers. Het is een nogal globale indeling, maar daarom nog geen onjuiste. De voordringers zijn extravert en assertief van aard, de achterblijvers introvert en schuchter. Er zijn ook nog enkele subgroepjes, zoals de indringers en de opdringers, maar die deel ik bij de voordringers in, want voordringen gaat doorgaans gepaard met indringen en jezelf opdringen.

Ik heb een hekel aan voordringers, dus ik vrees dat ik tot de categorie van de achterblijvers behoor. Dat betekent dat ik straks urenlang op een winderige GGD-locatie met andere zielige achterblijvers op mijn prik sta te wachten, totdat een witgejaste prikker ons vanuit de veilige verte toeroept: „Jammer, het vaccin is op, kom volgende week maar terug.”

Op de terugweg ontmoeten wij in de tram de triomfantelijke voordringers, die hun mouw oprollen om het prikplekje te laten zien. „Het was een spuitje van een cent”, zullen ze grappen, „wij kunnen ons vanaf nu weer in het leven storten.”

Dat is misschien nog wel het ergste voor de achterblijvers: al die voordringers die de komende weken achteloos aan hen zullen vragen: „Heb jij nog geen prik gehad? Serieus niet?” Je kunt het vergelijken met de mensen die, nadat jij opgetogen hebt verteld over een of andere nieuwe aankoop, brutaal informeren naar de prijs die je ervoor betaald hebt om vervolgens verbaasd te zuchten: „Goh, dat heb ik elders veel goedkoper gekocht.”

Voordringers zijn winnaars, achterblijvers verliezers. Daarom zal de wereld er na de pandemie niet leuker op worden. Al die achterblijvers liggen dan op het kerkhof en de overlevers, die onbeschaamde voordringers, vechten elkaar de tent uit.

Corona zal ook grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het politieke landschap. Welke politici zullen blijven, wie zal verliezen? Wilders en Baudet zie ik als door de wol geverfde voordringers; die zullen dus zeker blijven, hoeveel Dion Grausen en ultrarechtse tendensen er ook nog bij hen zullen worden aangetroffen. Ter linkerzijde lijkt ook Jesse Klaver me wel een getalenteerd voordringertje, net als Wopke Hoekstra in het midden, maar voor Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen moet ik het ergste vrezen: te aardig om te kunnen overleven. En Rutte? Die blijft de baas. Hij doet alsof hij een achterblijver is, maar intussen dringt hij alle voordringers opzij.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 februari 2021