VN bezorgd over gijzeling prinses in Dubai na opgedoken beelden

Steeds meer leden van de internationale gemeenschap spreken hun zorgen uit over Sheikha Latifa, de dochter van de heerser van Dubai die door haar vader gegijzeld zegt te zijn. De Verenigde Naties willen de Verenigde Arabische Emiraten aanspreken op haar detentie. Ook premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk maakt zich zorgen, heeft hij de BBC woensdag laten weten.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) van de VN wil zo snel mogelijk vragen stellen over de prinses, zo schrijft de BBC. Johnson wil afwachten wat de VN bereikt met het onderzoek voor hij stappen zet.

De prinses probeerde in 2018 te vluchten uit Dubai, maar dat mislukte. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen, tot afgelopen week. Het BBC-programma Panorama zond toen beelden uit van de prinses, die ze stiekem zou hebben gemaakt. In de video vertelt ze dat ze vastzit in een door de politie bewaakte villa. Ze zou de woning niet mogen verlaten, ook niet voor wat frisse lucht. De filmpjes heeft Latifa gemaakt vanuit de badkamer, volgens haar de enige kamer die ze op slot kan doen. „Ik ben gegijzeld, ik ben niet vrij. Ik zit vast in deze gevangenis”, zegt ze op de beelden.

Latifa is een van de er kinderen van Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktum, de heerser van Dubai en vicepresident van de VAE. De prinses probeerde in 2018 met haar Finse vechtsportlerares te vluchten uit de „gouden kooi” waar ze zich naar eigen zeggen in Dubai in bevond. Voor de kust van India werden ze onderschept door de Indiase kustwacht en commando’s uit de Emiraten. Zij dwongen het schip terug te keren naar Dubai, waarna de prinses uit beeld verdween.

Lees ook: ‘Ontsnapte’ prinses lijkt terug in haar gouden kooi