Verbond van 34 organisaties wil komende tien jaar 1 miljoen betaalbare woningen

De komende tien jaar moeten 1 miljoen huizen worden gebouwd zodat meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Daarvoor pleiten 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen, zorg en welzijn woensdag in de Actieagenda Wonen. Samen met een volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen.

Nederland heeft een tekort aan 330.000 woningen, schrijven de initiatiefnemers. Momenteel worden jaarlijks 71.000 woningen gebouwd; dat moet worden verhoogd naar 100.000. De verdeling moet evenredig over de marktsegmenten worden verdeeld. Dat wil zeggen: een derde van de nieuw te bouwen woningen komt beschikbaar voor het sociale segment, een derde voor het middensegment en een derde voor de vrije sector. Het Rijk, de provincies en gemeenten moeten zo snel mogelijk voldoende geschikte locaties ter beschikking stellen tegen passende grondprijzen. Een minister van Wonen moet dit coördineren.

Betaalbaarder en duurzamer

Naast het bouwen van nieuwe woningen, moeten bestaande woningen betaalbaarder worden. Ook bepleiten de organisaties een zogeheten Nationaal Koopstartfonds, dat een uitgebreider aanbod aan woningen voor starters moet realiseren. Om die doelgroep financieel te ondersteunen, moeten startersleningen ruimer beschikbaar worden gesteld door het Rijk en de gemeenten.

Om verduurzaming van woningen een impuls te geven moet de verhuurdersheffing worden afgeschaft, vinden de organisaties. Verduurzaming kan dan worden gerealiseerd zonder extra woonlasten voor de huurders. Wel moeten woningeigenaren daarin „praktisch en financieel worden ondersteund” door het Rijk.

„Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis”, vindt oud-minister Martin van Rijn. Hij is initiatiefnemer van de plannen en voorzitter van Aedes, de vereniging voor woningcorporaties. „En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen.”

