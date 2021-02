Universiteit en Hogeschool van Amsterdam doelwit van cyberaanval

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn slachtoffers geworden van een cyberaanval. Dat hebben de instellingen woensdag bekendgemaakt. Beide onderwijsinstellingen hebben een deel van de eigen ict-systemen tijdelijk uitgezet om zo „gevolgen te beperken en te zorgen dat onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk ongestoord doorgang kan vinden”.

Het gaat om een aanval door „onbekende derden”. Welke onderdelen van de ict-systemen precies werden geraakt, wie achter de aanval zit of zitten en wanneer deze precies is ondernomen, is onbekend. De hogeschool en universiteit onderzoek deze kwesties. Ook welke systemen de instellingen ter bescherming hebben afgesloten, is niet bekendgemaakt. Op een later moment komen de instellingen met aanvullende details over de toedracht van de cyberaanval, zo laat een UvA-woordvoerder weten.

Stap voor stap overgenomen

Eind 2019 werd de Universiteit Maastricht geraakt door een cyberaanval. Uit onderzoek bleek later dat de universiteit niet goed had gereageerd op een phishingmail van cybercriminelen. Tevens bleek dat onvoldoende werd gehandeld naar een virusmelding. Daardoor konden de criminelen maandenlang in het netwerk blijven en dit stap voor stap overnemen. Ze werden daarbij geholpen doordat apparaten niet (goed genoeg) waren geüpdatet. Uiteindelijk maakte de universiteit 197.000 euro aan bitcoin over om van de criminelen af te komen.

