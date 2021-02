Tsitsipas verslaat Nadal in kwartfinales Australian Open

Stefanos Tsitsipas heeft zich ten koste van Rafael Nadal geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De Griek knokte zich terug uit een schijnbaar uitzichtloze positie en won uiteindelijk in vijf sets: 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5. In de halve-eindstrijd neemt Tsitsipas het vrijdag op tegen de Rus Daniil Medvedev, die eerder op de dag landgenoot Andrej Roeblev in drie sets de baas bleef.

De 34-jarige Nadal had in Melbourne met een 21ste grandslamtitel een record kunnen pakken. De nummer twee van de wereld blijft met Roger Federer op twintig titels steken. Voor Novak Djokovic, die wel tot de laatste vier is doorgedrongen, staat de teller op 17.

Geen breakpoints

Nadal begon zeer sterk aan het duel, bepaalde het tempo en gunde Tsitsipas in de eerste drie sets geen enkel breakpoint. De Spanjaard leek een overtuigende zege te gaan boeken, maar na de tiebreak van de derde set - waarin hij het twee keer met een smash liet afweten - kantelde het duel.

Tsitsipas nam het initiatief over en drukte Nadal steeds verder in de verdediging. Bij 5-5 in de vijfde set leverde de zichtbaar vermoeide Nadal met een slordige game zijn service in. Na ruim vier uur benutte Tsitsipas, na nog een breakpoint te hebben overleefde, zijn derde wedstrijdpunt.

„Ik ben sprakeloos en ik weet niet wat er is gebeurd. Ongelooflijk, ik heb alles gegeven. Ik begon heel nerveus, maar na de derde set lukte alles. Het is onbeschrijfelijk”, zei Tsitsipas na zijn zege. In 2019 kwam de huidige nummer zes van de wereld ook tot de laatste vier in Melbourne. Hij heeft nog nooit een finale gehaald op een grand slam. (ANP)