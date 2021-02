Terug naar de dokter en de dominee in Rouveen: ‘Jij bent niet bang, maar ik ben wel bang geweest’

‘Vriend!”, roept de dokter terwijl hij naar de deur van zijn spreekkamer loopt. „Welkom!” Daar stapt de dominee naar binnen, in zijn donkere pak, de hand al uitgestoken. De dokter schudt die ferm, en pakt daarna een fles desinfecteermiddel. „Met aloë vera.” Hij laat een paar druppels in de handpalmen van de dominee vallen. „Lekker, hè? Wat wil je drinken?”

Rouveen, bij Staphorst, bijna een jaar na het eerste verhaal over deze twee mannen en hun wonderlijke vriendschap in NRC. Toen begon het met een mailtje van de dokter, Reza Pezeshki Nia (Teheran, 1974), die midden in het dorp een enorme huisartsenpraktijk heeft. Hij schreef dat hij zich verbaasde over de mensen daar – zo godvrezend, zo eenzaam soms – en vroeg of hij eens mocht vertellen over zijn werk in dit bijzondere deel van Nederland. Dat was voor corona.

In het gesprek dat volgde – over de verbondenheid die hij met zijn patiënten voelde en zijn gewoonte om hun diepste emoties te benoemen – wees hij naar de bijbel op zijn bureau, in de Statenvertaling van 1637, en zei dat hij die van dominee Romkes had gekregen, Harm Romkes (Urk, 1975) van de Oud Gereformeerde Gemeente in Rouveen. Ze hadden elkaar leren kennen bij het sterfbed van Jantje, een vrouw van 45 die als klein kind een hersenabces had gehad en haar hele leven in bed had gelegen, bij haar ouders thuis, tot ze een fatale longontsteking kreeg. De dominee zei dat de dokter ook op zijn knieën moest om voor Jantje te bidden, wat de dokter had geweigerd. Maar later waren ze gaan koffiedrinken en de dokter, zelf areligieus, maakte er een gewoonte van om de dominee te bellen als hij bij zijn patiënten op een geloofskwestie stuitte die hij niet begreep. En hij ging naar pastorie als hij zin had in een praatje.

Op 12 maart 2020, de dag waarop in Rouveen het eerste geval van corona werd vastgesteld, zat Harm Romkes ook bij Reza Pezeshki Nia in de spreekkamer en hij vertelde hoe hij, visserman, schipper, na jaren van verzet had begrepen dat hij door God geroepen was om visser der mensen te worden. De landelijke commissie van onderzoek van de Oud Gereformeerde Gemeente had die roeping, zeer uitzonderlijk, volkomen geloofwaardig geacht en zo was hij predikant in de volle bediening der sacramenten geworden. Op 19 maart, twee dagen voor het verhaal in NRC verscheen, waren er zes coronagevallen in Rouveen en riep hij de mensen op om zich tot Christus te wenden, want alleen in Christus’ bloed was behoudenis, ook nu. Hij citeerde Psalm 91. „Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.”

Spaanse griep

De dominee zit nu wijdbeens in zijn stoel, meters bij de dokter vandaan, en roert luidruchtig in zijn koffie. „Toentertijd,” zegt hij, met een stem alsof hij op de kansel staat, „hadden we net de Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij gehad. We zaten ’s morgens en ’s middags in de kerk, en ’s avonds zaten we weer in de kerk, in Oldebroek, en ondertussen was dat virus gekomen. Je mag gerust weten” – hij kijkt naar mij – „dat mijn gedachten in het begin vol vrees uitgingen naar 1918, naar de Spaanse Griep, die meer levens kostte dan de hele Eerste Wereldoorlog bij elkaar. Wat ging ons gebeuren? Hoe moest het met de diensten? Ik heb het er toen verschillende keren met de dokter over gehad…”

De dokter: „Niet doen, zei ik. Stop ermee.”

De dominee: „…en wat een vriend tegen me zegt, dat neem ik in overweging.”

De dokter: „Maar in het begin ging je er toch mee door.”

De dominee: „Vanwege Psalm 91. Als we daar ons vertrouwen op stellen, dacht ik, hebben we niets te vrezen. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij beter zijn dan andere mensen, want dat is helemaal niet zo. Als het gaat over de kerk in Nederland, en over onze eigen gezindte, de bevindelijke gezindte, dan moet ik gewoon zeggen dat we deze crisis over onszelf hebben afgeroepen. Wij horen een voorbeeld te zijn voor andere mensen. Wij horen zo in het leven te staan dat er een goede reuk van ons uitgaat, waardoor andere mensen jaloers op ons zijn – ze willen zijn zoals wij. Maar in werkelijkheid gaat er een stánk van ons uit. De kerken zijn leeggelopen en wat staat er dan in de Bijbel?” Hij kijkt naar het bureau van de dokter, een ander bureau dan vorig jaar, en vraagt waar zijn bijbel gebleven is.

De dokter: „Die ligt boven, Harm. Opengeslagen bij Psalm 91.” Hij glimlacht.

De dominee: „Oké, nou ja, prima. Ik wilde je op Psalm 32 wijzen, vers 5. ‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.’ Dan komt de HEERE met Zijn oordelen. Die hele corona-pandemie, dat is mijn overtuiging, is Zijn oordeel. We moeten terug naar de Bijbel en terug naar God, zo simpel is het. Ik heb van de zomer al gezegd: we moeten echt niet denken dat we het virus er met al die maatregelen onder krijgen. Gelijk de Toren van Babel zal alles wat wij doen weer worden afgebroken, want Gods zegen rust er niet op.”

De dokter: „Toch ben jij niet bang, Harm.”

De dominee: „Vanwege Psalm 91. In maart heb ik tegen de gemeente gezegd: het kan wel eens wezen dat ik tussen nu en drie maanden dertig mensen naar hun graf heb moeten brengen. We zagen de beelden uit China, uit Italië. Het virus verspreidde zich snel. Maar kijk, tot hiertoe heeft de HEERE nog helemaal niemand van ons weggenomen. Tot hiertoe zijn we op wonderbaarlijke wijze gespaard gebleven.”

De huisarts (rechts) is ingeënt, de dominee niet. Foto Eric Brinkhorst

De dokter: „Er zijn wel mensen ziek geworden, Harm. Je dochter werd ziek. Je had zelf ook coronaklachten. Gelukkig hield je je keurig aan de regels. Je bleef binnen. Je deed geen dienst. En je was snel weer beter. Ik begrijp dat je zegt: het valt wel mee met die corona en als we het allemaal gehad hebben, dan hebben we groepsimmuniteit. Maar Harm, er gaan ook mensen echt dood!” Tegen mij: „Een Iraanse collega van me, huisarts in Groningen, 49 jaar. In vier dagen tijd. Hier in Rouveen zijn acht tot twaalf mensen overleden – in het begin wisten we soms niet zeker of het corona was. Jij bent niet bang, Harm, maar ik ben wel bang geweest, dat weet je.”

De dominee zit te knikken.

De dokter: „Een patiënt van me, een jonge man, had enorme hoofdpijn. Het is een paar weken geleden, voordat ik gevaccineerd werd. Hij herkende de pijn niet en ik dacht: het kan een bloeding zijn. Ik moest naar hem toe. Hij woont klein, met vijf kinderen, en zijn echtgenote was ziek met corona. Ik had mezelf goed beschermd en toen ik weer hier was heb ik mezelf” – hij wrijft over zijn gezicht en armen – „als het ware gedóópt in de alcohol. ’s Avonds thuis dacht ik: wat ben ik warm, ik heb koorts! Maar ik had helemaal geen koorts. Het was angst. Toen ben ik met jou” – hij kijkt weer naar de dominee – „gaan praten. Jij zei: wat ben je nou aan het doen, joh.”

De dominee lacht. „Dat zei ik, ja.”

De dokter: „Tegen mijn patiënten zeg ik ook altijd dat ze moeten praten als ze bang zijn.”

Naar Italië in de zomer

De dominee: „Wij praten over grote zaken en kleine zaken.”

De dokter: „Als ik een mooie tafel heb gekocht” – de antieke Italiaanse tafel die nu als zijn bureau dient – „stuur ik hem een foto. Waarom? Omdat ik als een kind zo blij ben met die tafel en wil dat mijn vriend komt kijken. Je was toen wel een beetje boos op me.”

De dominee: „Omdat je naar Italië was gegaan.”

De dokter: „In de zomer. Met mijn gezin. We hebben daar een huis.”

De dominee: „Ik zei tegen je dat er in Nederland plekken genoeg waren om naartoe te gaan. Waarom naar het buitenland? Je kon op je klompen aanvoelen dat er een tweede golf zou komen. Wat er tot hiertoe gebeurd is, dat heb ik allemaal voorspeld. Ook dat nieuwe virus. Niet omdat ik op internet zit te loeren, gewoon uit eigen beweging. Als we niet terugkeren naar de Bijbel en naar God, dan blijven we in deze situatie.”

De dokter: „Je hebt me toen een keer mee uit varen genomen naar eh… hoe heette het daar ook alweer?”

De dominee: „Ketelmeer. IJsseloog.”

De dokter: „We gingen barbecueën, het was prachtig weer. Je zei: Saint Tropez. Ik zei: dat klopt.” Tegen mij: „We hebben begrip en respect voor elkaar, we proberen elkaar nergens van te overtuigen. Harm begint bij mij niet de hele tijd over de Bijbel en ik ga hem niet vragen om tegen zijn eh… volgelingen…”

De dominee: „Gemeenteleden.”

De dokter: „…te zeggen dat ze zich moeten laten vaccineren. Voor mij is het vaccin heilig, ik promoot het bij iedereen, maar Harm zegt: ik wil die rommel niet hebben.”

De dominee: „In Marcus 2 vers 17 lees ik dat wie ziek is een medicijnmeester nodig heeft, en wie gezond is niet. Dus als ik gezond ben, ga ik geen vaccin halen. Daar begin ik niet aan. Op dat moment stel ik mijn vertrouwen op dat vaccin en in wezen is dat een klap in het aangezicht van de HEERE. Maar ga ik op de preekstoel tegen de gemeenteleden zeggen dat zij het niet moeten nemen?”

De dokter: „Nee, dat zeg je niet, gelukkig.”

De dominee: „De mensen horen hoe ik erin sta, zo bekwaam zijn ze wel. Ze moeten voor hun eigen geweten bepalen of ze het wel of niet doen. Ik zal ze er niet om veroordelen, want wie ben ik?”

De dokter: „Er zijn in jouw gemeente ook mensen die verzekerd zijn, al is dat bij jullie niet de gewoonte. Die laat je ook in hun waarde. Dat vind ik heel goed van je, Harm. Dat is je kracht. Je bent een leider.”

De dominee: „Toch voel ik me ook weleens heel kwetsbaar. Een week of drie voor Kerst begon bij mij alles door elkaar te lopen, dat weet jij wel, Reza. Maatregelen zus, maatregelen zo, en dan het feit dat wij geen normale diensten kunnen houden, al is onze kerk nooit een brandhaard geweest. En waar was het vertrouwen dat wij christenen moeten uitstralen? Ik kon wel roepen dat wij het van de HEERE moeten verwachten, maar de geluiden die ik van andere christenen hoorde brachten het tegenovergestelde aan het licht. Ik voelde me als Elia bij de berg Karmel die aan het volk der Israëlieten vraagt: is Baäl nou god of is de HEERE God? Je denkt: ik sta alleen. Waar doe ik het nog voor? Ik hou er maar mee op. Ik was ook boos op de overheid. Niet dat ik boven de overheid sta, helemaal niet. Maar ze heeft ons onvoldoende beschermd. Toen ben ik naar jou toegegaan, Reza. Ik zei: geef me eerst maar eens een lekker slaaptabletje.”

De dokter: „Ik zei dat ik wel snapte waarom je soms zo moe bent en toch niet kunt slapen. Zoals jij bent en praat, zo vol overtuiging, dat vreet energie. Maar je hoofd blijft druk. Daarom heb ik je een paar tabletjes gegeven. En nu neem je wat meer rust. Je wandelt met de hond.”

De dominee: „En dan kom ik die tegen en die tegen, en iedereen moet een beetje raad krijgen.”

Boete wegens te hard rijden

Of hij zelf verzekerd is laat hij in het midden. Maar onverzekerde mensen, zegt hij, moeten niet denken dat de gemeenschap wel voor hen zorgt als hun wat overkomt. Dat vindt hij hypocriet. Als je op de HEERE vertrouwt, dan moet je ook écht op Hem vertrouwen. Hij zegt: „Er was een visserman op Urk en die had een rekening van 185.000 euro bij het ziekenhuis. Wat gebeurde er? In een paar dagen tijd had hij dat geld bij elkaar gevangen.”

De dokter: „185.000 euro?

De dominee: „Uit de zee.”

De dokter: „Vertel nog eens over die keer dat je werd aangehouden wegens te hard rijden.”

De dominee, eerst onwillig, dan met bravoure: „Dat was in maart, na een van de laatste diensten dat we allemaal nog bij elkaar kwamen. Ik kwam terug uit Hardinxveld-Giessendam, waar ik had gesproken over Psalm 22 vers 7. ‘Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.’ Het was gemakkelijk gegaan, de woorden waren vanzelf gekomen, dus ik had een goed gemoed, en ter hoogte van Zwolle dacht ik: als ik gas geef, ben ik om 11 uur thuis. Ik reed heel hard, ik zeg niet hoe hard, en bij de afslag kwam de politie voor me rijden. Ik had mijn rijbewijs niet bij me, dat heb ik nooit bij me, en toen moest ik mijn vrouw vragen om het te komen brengen. Mijn telefoon was leeg, dus ik belde met de telefoon van de politie, en daarna stonden we te wachten. Zegt de ene politieman tegen me: wat zie je er netjes uit, waarom is dat? Ik ben dominee. O, nou, dan hoef ik geen preek tegen je te houden. En die andere: mooie auto, hoeveel pk?”

De dokter lacht.

De dominee: „Ze vroegen nog waaróm ik zo hard gereden had. Ik zei: mijn been was een beetje zwaar. Maar ik ben verkeerd geweest. Ik heb niet het goede voorbeeld gegeven. Ik ben geen volmaakt man. Ik ben ook weleens ondeugend. Schrijf die boete maar uit. Nooit meer wat van gehoord.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021