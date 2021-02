Ryanair vangt bot bij Europese rechter over staatssteun aan concurrenten

De Europese rechter heeft de bezwaren van Ryanair tegen de overheidssteun aan concurrerende luchtvaartmaatschappijen afgewezen. Het Gerecht, het op een na hoogste rechtscollege van de Europese Unie, beoordeelde woensdag de steun aan Air France en SAS als rechtmatig. Ryanair vindt dat de Europese Commissie, die de steun heeft goedgekeurd, het Ierse bedrijf discrimineert en oneerlijke concurrentie bevordert.

Het is de eerste keer dat het Gerecht zich heeft uitgesproken over de coronasteun aan de luchtvaartsector. Die is zwaar getroffen door de pandemie en haar bijkomstige lockdowns en reisbeperkingen.

Ryanair heeft nog vijftien andere zaken lopen, onder meer over de steun die Nederland heeft gegeven aan KLM. Europese overheden, van Portugal tot Polen, steunen ‘hun’ nationale luchtvaartmaatschappijen met diverse financiële middelen. Overigens ontving Ryanair zelf vorig jaar 600 miljoen pond (690 miljoen euro) onder de Covid Corporate Financing Facility (CCFF), het algemene ‘coronafonds’ van de Britse regering.

Lees ook: In de Europese luchtvaart woedt een felle strijd rond start- en landingsrechten

In de Franse zaak ging het om fiscale steun aan Air France. De luchtvaartmaatschappij hoeft pas later bepaalde luchtvaartbelastingen te betalen. De Zweedse zaak betrof een garantieregeling voor bankleningen aan de Scandinavische maatschappij SAS.

Garantie Nederlandse overheid

De Zweedse steun lijkt op de garantie die de Nederlandse overheid heeft gegeven aan KLM. Op dit moment onderhandelen de Nederlandse en Franse overheid met de Europese Commissie over een nieuw steunpakket aan Air France-KLM. Volgens Franse media zou het gaan om het omzetten van de tijdelijke overheidslening naar een eeuwigdurende lening. Zo zou Air France-KLM haar financiële positie verbeteren en gemakkelijker kapitaal kunnen aantrekken op de financiële markten. Air France-KLM maakt donderdag jaarcijfers bekend. Analisten rekenen op een recordverlies.

Ryanair, de grootste budgetmaatschappij van Europa, maakte woensdag al direct bekend dat het bedrijf in beroep gaat tegen de uitspraak van het Gerecht. Dan zal het Europees Hof van Justitie zich over de kwestie gaan buigen.

Lees ook deze analyse: De luchtvaart kan ook echt anders uit de crisis komen