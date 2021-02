Republikeinse richtingenstrijd woedt voort: Trump verklaart McConnell de oorlog

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft zijn eigen Republikeinse partij opgeroepen om te breken met haar machtigste politicus in Washington, senaatsfractievoorzitter Mitch McConnell. In zijn langste verklaring sinds hij vier weken geleden uit het Witte Huis vertrok, haalde Trump dinsdag hard uit naar de senator uit Kentucky. „Een stugge, koppige en nooit lachende politieke zwoeger”, noemde hij de man die zijn presidentschap vier jaar voor een belangrijk deel mogelijk maakte.

Als de Republikeinse senatoren vasthouden aan McConnell als hun leider, „zullen ze nooit meer winnen”, waarschuwde hij in 600 woorden, die hij verspreidde via de website van zijn campagnevehikel Save America. „De Republikeinse partij zal nooit meer respect of kracht kennen met politieke ‘leiders’ als senator Mitch McConnell aan het roer.” Trump maakte ook de Chinese wortels verdacht van de echtgenote van McConnell, Elaine Chao, die jarenlang zijn eigen minister van Transport was.

Impeachmentproces afgerond

De oorlogsverklaring van Trump is een nieuwe escalatie van de machtsstrijd binnen de Republikeinse partij. Deze brak uit na Trumps verkiezingsnederlaag, het verlies van twee cruciale senaatszetels in Georgia begin dit jaar en de Capitool-bestorming van 6 januari. Een deel van de partij wil terug naar de traditionele conservatieve koers, terwijl Trump-loyalisten de nationaal-populistische lijn van de oud-president willen volgen.

Deze richtingenstrijd blijkt niet geluwd na het impeachmentsproces tegen de oud-president wegens aanzetten tot opstand rond de Capitool-rellen. De Senaat rondde dit zaterdag af zonder dat er een twee derde meerderheid bleek voor veroordeling. Zeven Republikeinen bleken echter bereid om Trump wel te straffen. Deze dissidenten riskeren nu de wraak van de ex-president en van de aan hem loyale onderdelen van de partij.

McConnell stemde zelf zaterdag weliswaar voor vrijspraak, maar gaf gelijk daarna een boze toespraak, waarin hij Trump wel „moreel en praktisch verantwoordelijk” stelde. Daags daarna liet hij via een interview en opiniestuk in zakenkrant Wall Street Journal, huisblad van conservatieve business-Republikeinen, nogmaals weten weinig toekomst te zien in Trump. Hij suggereerde dat hij zich volgend jaar in de Republikeinse voorverkiezingen gaat mengen, om te voorkomen dat in allerlei senaatsraces trumpistas op het stembiljet komen. Die primaries lijken het belangrijkste slagveld te worden waarop de strijd tussen de Trump- en McConnell-facties beslecht wordt.

