Rellen in Spaanse steden na arrestatie rapper Pablo Hasél

In meerdere Spaanse steden zijn dinsdagavond rellen uitgebroken bij demonstraties tegen de arrestatie van rapper Pablo Hasél, melden Spaanse media waaronder El País. De rapper moet een celstraf van negen maanden uitzitten voor onder andere belediging van het koningshuis en werd dinsdagochtend gearresteerd in een een universiteitsgebouw in Lleida, waar hij zich te midden van tientallen sympathiserende studenten had verschanst.

In de Catalaanse steden Barcelona, Lleida, Girona en Vic, maar ook in onder meer Valencia en Palma de Mallorca, gingen honderden tot duizenden mensen de straat op uit protest tegen de arrestatie van Hasél en om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting. In de loop van de avond werden de demonstraties steeds grimmiger en vonden confrontaties met de politie plaats.

In Barcelona werden containers in brand gestoken, winkels geplunderd en met stenen gegooid, meldt persbureau Reuters. De politie greep in met charges. Bij de rellen in de Catalaanse hoofdstad zijn volgens El País vier agenten gewond geraakt en ook een jonge demonstrant. Er werden twee mensen opgepakt. Ook in andere steden waar het onrustig was raakten agenten gewond en werden arrestaties verricht.

Verheerlijking terrorisme

Hasél moet de gevangenis in voor het verheerlijken van geweld en terrorisme en het beledigen van het koningshuis. Zo noemde hij de voormalige koning Juan Carlos een maffiabaas en refereerde hij in tweets en songteksten aan de verboden marxistische guerillabeweging Grapo en de inmiddels opgeheven Baskische terreurbeweging ETA. Hij werd daar al in 2018 voor veroordeeld en had zich uiterlijk vrijdag moeten melden bij de gevangenis.

De zaak heeft de discussie over de vrijheid van meningsuiting in Spanje flink doen oplaaien. De 32-jarige rapper krijgt steun van ruim tweehonderd andere artiesten en kunstenaars die een petitie hebben getekend waarin zijn veroordeling „een ernstige inperking van de artistieke vrijheid” wordt genoemd. De linkse regering in Madrid wil de wet uit 2015 waarin de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht aan banden worden gelegd aanpassen of helemaal afschaffen, maar dat verandert niks meer aan de gevangenisstraf voor Hasél.