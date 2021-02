Ahold en bol.com draaien recordomzet dankzij pandemie

Het Nederlands-Belgisch Ahold Delhaize heeft zoals verwacht flink geprofiteerd van de coronapandemie. Dat consumenten een groot gedeelte van het jaar niet buiten de deur aten en dus meer boodschappen deden in de supermarkt, is terug te zien in de recordomzet van 74,7 miljard euro, 14,2 procent hoger dan een jaar eerder, blijkt uit de woensdag gepubliceerde jaarcijfers.

Hoewel het supermarktconcern al sinds het begin van de coronacrisis elk kwartaal ruim hogere verkopen rapporteert, wist het ook in het vierde kwartaal nog de verwachtingen te overtreffen. De omzet nam die periode toe tot 19,6 miljard euro. Zo’n 40 procent van de omzet wordt in Europa gemaakt, de rest komt uit winkels in de Verenigde Staten, waaronder de ketens Giant Food en Stop&Shop.

Grote stijging

Behalve de groei in supermarktverkopen zijn de hoge verkoopcijfers van het concern deels te danken aan de grote stijging van de online verkoop. De omzet van het in 2012 overgenomen dochterbedrijf bol.com steeg met bijna 70 procent naar 4,3 miljard euro – bijna een miljard meer dan was verwacht voor 2020. De ruim 41.000 winkels die hun producten via bol.com verkopen, zagen samen hun omzet via de online winkel met maar liefst 110 procent stijgen. Dat is een opsteker voor het bedrijf dat sinds kort de concurrentie aan moet gaan met de Nederlandse tak van Amazon. De Amerikaanse webgigant opende bijna een jaar geleden de grootste webwinkel van Nederland: consumenten hebben de keuze uit zo’n honderd miljoen producten, ruim vier keer zoveel als bij bol.com.

Ahold Delhaize heef ook veel extra uitgaven moeten doen. Zo investeerde het 680 miljoen euro in onder meer beschermingsmiddelen en extra personeel in de winkels. Er werken in totaal ongeveer 232.000 mensen bij het concern. Daarnaast moest het eenmalig 1,4 miljard euro bijdragen aan pensioenvoorzieningen voor personeel van de Amerikaanse winkelketens. Mede daarom draaide Ahold Delhaize in het vierde kwartaal 9 miljoen verlies. Over het hele jaar is de nettowinst 1,4 miljard euro, iets lager dan verwacht.

Inzet online verkoop

Ondanks de recordomzet van 2020 daalde het aandeel Ahold Delhaize woensdagochtend ruim 3 procent. Beleggers reageerden minder enthousiast op de verwachtingen van komend jaar, die aan de conservatieve kant zouden zijn.

Het bedrijf rekent in 2021 op een 30 procent hogere omzet uit online verkoop, waarvan het grootste deel uit de Verenigde Staten moet komen. Daar heeft het meer dan 2.000 winkels in steden aan voornamelijk de oost- en westkust. Online boodschappen doen is er populair, vooral via click and collect, waarbij de boodschappen online worden besteld en afgehaald in de winkel. Ook in Nederland wil Ahold Delhaize click and collect uitbreiden. Daarvoor investeerde het afgelopen jaar al in de bouw van nieuwe bezorgcentra voor online bestellingen en de uitbreiding van bestaande centra.