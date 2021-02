Ramses II in een hemelbed: Jakob Lena Knebl viert de dingen

Hoe belandt een sculptuur van Venus uit omstreeks 1807 in een douchecabine?

Wie zet een museale schoenencollectie op een lopende band bedoeld voor sushi?

Ze raakte geïnspireerd door een kort verhaal van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges, vertelt kunstenaar Jakob Lena Knebl (Baden, 1970) vanuit haar woonplaats Wenen via videoverbinding. Haar studio zit in een grote werkplaats aan de rand van de stad, eind 1800 gebouwd als bouwplaats voor sculpturen aan de Ringstrasse in Wenen. „In Borges’ verhaal There Are More Things komt de verteller op illegale wijze terecht in een mysterieus huis. Binnen wordt hij geconfronteerd met allerlei vreemde objecten. Hij denkt: als dit kunst is, dan is het prima, maar als dit het meubilair is van de bewoner, dan moet dat een afgrijselijk monster zijn.”

De verteller in Borges’ verhaal wil eigenlijk vluchten, maar besluit uit nieuwsgierigheid toch te blijven. „Dat vind ik de schoonheid van het verhaal: het gaat over het afschudden van vooraf gevormde ideeën, de vooroordelen die ons ervan weerhouden dingen buiten hun vaste context te bekijken. Niet-weten is interessant, dan kan er iets nieuws ontstaan.”

Tentoonstelling Walk on the Water in Genève met links: rode ruimte met erotische en omstreden kunstwerken.

Die nieuwsgierigheid wil Jakob Lena Knebl ook opwekken in de expositie die ze samenstelde in het Musée d’Art et d’Histoire (MAH), Walk on the water. Het MAH is het grootste museum van Genève en een van de belangrijkste musea van Zwitserland, met een collectie van ruim 650.000 objecten, van archeologische vondsten van meer dan 15.000 jaar oud tot moderne en hedendaagse kunst. Het museum bezit Byzantijnse kunst, wapens uit de Middeleeuwen en de Renaissance, naast schilderijen van Rembrandt, Cézanne en Modigliani. Knebl kreeg, als eerste kunstenaar-curator, carte blanche van museumdirecteur Marc-Olivier Wahlers. Ze maakte een reeks van onverwachte combinaties. Zo plaatste ze een Egyptisch beeld van Ramses II uit 1290 voor Christus in een door haar ontworpen glimmend roze hemelbed. Knebl: „De oude Egyptenaren vereerden de doden en geloofden in een tweede leven: slaap en dood zijn met elkaar verbonden.”

Voorwerpen en identiteit

Jakob Lena Knebl – haar artiestennaam is een combinatie van de voornamen van haar opa en oma aan moederskant – is gefascineerd door de manier waarop „voorwerpen onze identiteit vormen” en maakt kleurrijke, humoristische kunstwerken waarin ze veel citeert uit werk van andere kunstenaars, bijvoorbeeld door zichzelf aan te kleden als een Memphis-vaas. In de zomer van 2022 zal ze, samen met haar vaste artistieke partner Ashley Hans Scheirl, Oostenrijk vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië. Eerder stelde Knebl al exposities samen in het Mumok en in het Lentos Museum in Wenen. In 2019 noemde Artnet haar als een van de invloedrijkste curatoren van het decennium.

Op haar expositie in het MAH wil ze bewust alle genres en stromingen, ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, design en kunst, door elkaar husselen. Een grote sculptuur bij de entree van het museum van een peinzende figuur kreeg van Knebl bijvoorbeeld een ‘tatoeage’ op het been, door met een laserpistool (dat normaal gesproken voor renovatie wordt gebruikt) de naam van de expositie te graveren. „Ik had nooit gedacht dat het museum dat toe zou staan.”

Elders werden de edele delen van een aantal naaktsculpturen door de kunstenaar afgeplakt, vooraf gecensureerd. „Een verwijzing naar een incident eerder vorig jaar, toen een bericht van het MAH door Facebook werd verwijderd omdat het antieke beeld naakt bevatte. Dat is belachelijk! Je kunt op internet de verschrikkelijkste beelden vinden van marteling en geweld, maar een blote bil van steen is verboden.” Klassieke kroonluchters worden geëxposeerd in de houten dozen waarin ze normaal gesproken in het depot staan. En bij het zilverwerk liggen zakjes silicagel, bedoeld om het materiaal mooi te houden. „Ik wil laten zien wat de objecten nodig hebben.”

De schoenencollectie draait in een etalage rondjes op een lopende band voor sushi. „De schoenen blijven in beweging, een verwijzing naar de historische en culturele figuur van de ‘flaneur’.”

De rode draad in de expositie is volgens Knebl het vinden van een meer persoonlijke band met de objecten. „Als kunstenaar-curator is mijn aanpak heel anders dan die van een kunsthistoricus: ik werk heel persoonlijk, en ben altijd op zoek naar de manier waarop ík geraakt word door bepaalde objecten. Ik hoop dat de bezoekers de expositie op een vergelijkbare manier zullen ervaren. Ik wil het toegankelijk maken, ook voor mensen die minder vaak naar het museum gaan.”

Transhistorisch

Het presenteren van hedendaagse kunst tussen oude kunst, ‘transhistorische exposities’, zijn al langer in opmars. Het Stedelijk Museum in Amsterdam exposeert sinds enige tijd ook design en kunst door elkaar. Knebl ziet haar expositie als onderdeel van die trend. „Zeker, ik heb het niet zelf uitgevonden. Andy Warhol gooide al hoog en laag door elkaar. Door de cultural studies aan universiteiten is het in een versnelling geraakt: zij bestuderen strips, speelfilms en mode omdat het een taal is waarmee we verhalen doorgeven en uitdrukking geven aan onze identiteit.”

Kroonluchters in houten depotdozen.

De titel van de expositie Walk on the Water verwijst naar een vijftiende-eeuws paneel van Konrad Witz, De Wonderbaarlijke Visvangst, waarop Jezus over het water van het Meer van Genève loopt, maar ook naar de Deep Purple-hit Smoke on the Water uit 1972. De titel staat volgens Knebl „voor risico nemen, iets voor het eerst proberen. Gaat het werken of niet? Kunnen we over water lopen?”

Knebl: „Voordat ik mode ging studeren bij ontwerper Raf Simons, en later aan de kunstacademie, heb ik tien jaar in de ouderenzorg gewerkt. Ik ben gefascineerd geraakt door de vraag: hoe kijken we later op ons leven terug? Het is wel eens onderzocht: mensen hebben nooit spijt van de dingen die ze wel hebben gedaan, maar wel spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan. Daarom moeten we meer risico durven nemen, gewaagdere exposities maken. Daarmee vergroten we onze ervaringswereld.”

Walk on the Water van Jakob Lena Knebl is t/m 27 juni te zien in Musée d’Art et d’Histoire, Genève. Het museum is nu gesloten i.v.m. de coronamaatregelen. Inl: De expositievan Jakob Lena Knebl is t/m 27 juni te zien in Musée d’Art et d’Histoire, Genève. Het museum is nu gesloten i.v.m. de coronamaatregelen. Inl: institutions.ville-geneve.ch/en/mah/