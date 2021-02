Ze zit te bellen op het strand, beschut door een parasol – een verjaarskaart van een vriendin geeft een volstrekt nieuwe betekenis aan het begrip trompe l’oeuil, oogbedriegertje.

Zeg nou zelf, deze vrouw, geschilderd door Eugène Boudin in 1880, zit toch gewoon te bellen!

Vele jaren geleden, toen mobiel bellen in de buitenlucht nog een nouveauté was, leek het of iemand niet helemaal wel in het hoofd was en hardop sprak zonder gesprekspartner. En nu, nu zijn we er zo aan gewend, dat we het beeld hebben opgeslagen en dus onbewust ook plaatsen in het verleden. Zoals we sinds de Covid-pandemie vreemd opkijken bij filmscènes van opeengepakte menigten.

Boudins belster blijft bellen, de eerste gedachteflits gaat niet meer weg. Er zullen vast nog veel meer schilderijen zijn waar we zonder er erg in te hebben iets hedendaags in zien gebeuren. Waarschijnlijk kan er een hele tentoonstelling mee worden ingericht – over een tijdje, als het weer mag.