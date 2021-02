Ollongren: huurprijzen sociale sector dit jaar niet omhoog

Het demissionaire kabinet heeft besloten de huurprijzen in de sociale sector dit jaar te bevriezen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdag aan de Tweede Kamer. Het niet-verhogen van de huurprijs van corporatiewoningen is een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer, waar het kabinet eerder tegen was.

Ollongren schrijft in de Kamerbrief uitvoering te geven aan de motie door „via een ministeriële regeling het maximale huurverhogingspercentage op 0 procent te zetten” voor de sociale huursector. Volgens de minister scheelt dat huurders gemiddeld zes euro per maand netto.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende vorige week een motie in om de huurprijzen in de sociale sector dit jaar niet te laten stijgen. Het afgelopen jaar werd een vergelijkbare motie herhaaldelijk weggestemd. Dat leidde tot veel kritiek van de linkse partijen en een clash tussen Ollongren en de Eerste Kamer, die wél voor een huurbevriezing was.

Lees ook: Geen omzet maar wel huur - steeds meer huurders in de problemen

Meerderheid

Vorige week bleek in de Tweede Kamer toch een meerderheid voor de huurbevriezing te zijn: alleen het CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden tegen het plan. De VVD verraste toen door vóór de motie te stemmen – en hielp het plan zo aan een meerderheid. Daaraan geeft Ollongren met haar voorstel nu uitvoering.

Nederland telt zo’n 2,3 miljoen sociale huurwoningen in handen van woningcorporaties. Ollongren schat in dat de bevriezing van de huren de corporaties zo’n 180 miljoen euro kost. Dat staat gelijk aan de bouw van 150.000 nieuwbouwwoningen. Daarom wil ze de corporaties financieel ieder jaar met 200 miljoen euro tegemoet komen door de zogenoemde verhuurderheffing, de belasting die de corporaties afdragen over hun woningvoorraad, te verlagen.

In de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op om de verhuurderheffing geheel af te schaffen: een Kamermeerderheid is daarvoor, bleek vorig jaar.