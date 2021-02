Noord-Koreaans staatsmedium noemt Kim Jong-un nu ‘president’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wordt in de Engelstalig berichtgeving van het staatspersbureau nu ‘president’ genoemd in plaats van ‘voorzitter’ (chairman). De titel werd afgelopen donderdag voor het eerst gebruikt in een Engels geschreven nieuwsartikel van de Korean Central News Agency (KCNA) en woensdag gebeurde dat opnieuw, meldt persbureau Yonhap. Noord-Korea-experts zeggen dat de dictator zo zijn positie op het internationale toneel probeert te normaliseren.

Afgelopen maand kreeg Noord-Koreaanse leider ook al een nieuwe titel kreeg toen hij op een partijcongres in Pyongyang benoemd werd tot Algemeen Secretaris van de Koreaanse Arbeiderspartij. Dat was opmerkelijk, omdat die benaming eigenlijk eeuwig was voorbehouden aan zijn vader, wijlen Kim Jong-il. Zijn grootvader Kim Il-sung wordt door het Noord-Koreaanse bewind ‘Eeuwige President’ genoemd, ook al is hij al in 1994 overleden.

Kim Jong-il werd deze week herdacht tijdens een concert. Daarbij verscheen ook de vrouw van Kim Jong-un weer in het openbaar. Ri Sol-ju werd vorig jaar januari voor het laatst gezien toen ze met haar echtgenoot Kim een ​​concert bijwoonde in Pyongyang. Het is niet duidelijk waarom ze zo lang afwezig was.