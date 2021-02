Neanderthalergen beschermt beetje tegen ernstige Covid-19

Mensen met een bepaald stuk neanderthaler-dna in hun genoom hebben een kleinere kans om op de intensive care terecht te komen als ze Covid-19 hebben. Het gaat om een stuk dna op chromosoom 3 waarop drie genen liggen die – niet toevallig – te maken hebben met afweer tegen rna-virussen (zoals het coronavirus).

Het neanderthaler-haplotype (een overgeërfd stuk dna met een of meer genen) verlaagt de kans op IC-opname met 22 procent als het één keer aanwezig is en met 44 procent als het op beide chromosomen ligt. Dat zijn relatief kleine effecten vergeleken met het negatieve effect van leeftijd of onderliggende ziekten, waarbij het al snel gaat om een of meer verdubbelingen van het risico op IC-opname. Buiten Afrika komt de dna-variant voor bij ongeveer een derde van de bevolking, in Europa vaker dan in Oost-Azië, zo schrijven de genetici Hugo Zeberg en Svante Pääbo deze week in PNAS.

West-Nijlvirus en hepatitis-C

Mogelijk beschermt het neanderthal-dna ook enigszins tegen besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2. Sommige genvarianten van dit stuk dna zijn in eerdere onderzoeken al wel eens in verband gebracht met verhoogde weerstand tegen besmetting met het westnijlvirus en hepatitis-C en zelfs tegen SARS, veroorzaakt door het dodelijke coronavirus dat in 2003 Oost-Azië onveilig maakte – al waarschuwen Zeberg en Pääbo dat het hier om relatief kleine onderzoeken ging.

De bescherming door het neander-haplotype tegen IC-opname bij Covid-19 baseren zij op genetisch onderzoek bij 2.244 mensen, waaronder veel ernstig zieke covidpatiënten. Er werden daarbij op verschillende chromosomen genetische effecten op het ziekteverloop gevonden, maar alleen die op chromosoom 3 was afkomstig van neanderthalers, en daar ging het Zeberg en Pääbo om. Zij zijn bekende neanderthal-onderzoekers en Pääbo is zelfs de eerste die het neanderthalgenoom ontrafelde.

Met het huidige onderzoek bieden de twee een keer gunstig neanderthal-covid-nieuws, nadat ze in oktober juist publiceerden over een ander neanderthal-haplotype dat bij moderne mensen het verloop van Covid-19 juist verslechtert, met een 60 procent grotere kans op IC-opname na besmetting. Dat neanderthaler-dna bevindt zich toevallig ook op chromosoom 3 maar op een ander stuk.

Wie de ene variant heeft, heeft niet per se ook de andere. Gemiddeld heeft iedere niet-Afrikaan een paar procent neanderthal-dna, een erfenis van seksueel contact tussen neanderthalers en moderne mensen, ergens in Zuidwest-Azië ca. 60.000 jaar geleden. Maar die stukken dna zijn lang niet altijd hetzelfde. In totaal is – verdeeld over miljarden moderne mensen – maar liefst 20 procent van het totale neanderthal-genoom terug te vinden bij moderne mensen.

Epidemieën uit het verleden

Veel van de neanderthaler-varianten zijn in de loop van de evolutie bij moderne mensen weggeselecteerd omdat ze waarschijnlijk een nadeel vormden. Maar bij het neanderthalhaplotype dat Zeberg en Pääbo nu hebben gevonden is het juist opvallend dat steeds meer mensen er drager van zijn. Omdat er steeds meer paleo-genomen bestaan van mensen die duizenden tot tienduizenden jaren geleden leefden, konden de onderzoekers het lot van deze variant volgen in de tijd – op basis van ruim 1.500 paleogenomen.

In het eerste deel van de IJstijd, tussen 40.000 en 20.000 jaar geleden, komt het amper bij 5 tot 10 procent van de mensen voor. Maar na het hoogtepunt van de IJstijd, rond 20.000, nam dat aandeel in tienduizend jaar toe tot 15 procent. Ook daarna neemt het aandeel gestaag toe tot 20 procent in de bronstijd, ca. 4.000 jaar geleden. In de laatste 1.000 jaar neemt het opnieuw een sprong, van ruim 20 procent rond het jaar 1000 tot 30 procent nu, in Europa. Dat moet betekenen dat het een relatief groot voordeel bood in epidemieën uit het verleden, denken de twee genetici.