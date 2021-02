Miljardenherstelplan moet achterstanden in het onderwijs wegwerken

In één klap investeert het demissionaire kabinet Rutte III meer in het onderwijs dan het de afgelopen kabinetsperiode deed. Om de onderwijsachterstanden, die zijn ontstaan door corona in te lopen, wordt de komende 2,5 jaar onderwijsbreed 8,5 miljard euro besteed. Het gaat om extra geld, dat niet ten koste gaat van de onderwijsbegroting. Dat staat in het Nationaal Programma Onderwijs dat demissionair ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) deze woensdag presenteerden. Slob noemde de investering „ongekend in aard en omvang.” Hij sprak van „een fijne dag in niet zo’n fijne tijd.”

Het pakket maatregelen is, zei Van Engelshoven, bedoeld voor „herstel en ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen en compenseren van vertragingen en het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.”

Het grootste deel van het geld is bestemd voor de basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs. Daar is zes miljard euro voor gereserveerd. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor de scholen om zelf te besteden: basisscholen krijgen gemiddeld 180 duizend euro, voor middelbare scholen is dat 1,3 miljoen euro. Scholen waarvan de leerlingen al minder kansen hebben, krijgen meer geld.

Zelf bepalen hoe

Waar het geld precies aan wordt uitgegeven, is aan de scholen. Het kabinet vindt het belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd en stuurt daarom geen blauwdruk mee. Om misbruik te voorkomen (denk aan scholen die het geld uitgeven aan bijvoorbeeld het opknappen van gebouwen) moeten schoolbesturen wel eerst een plan indienen voordat ze de extra middelen krijgen.

Sinds de coronamaatregelen bijna een jaar geleden van kracht werden, hebben scholieren onderwijs voor een groot deel op afstand moeten volgen. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn grotendeels dicht gebleven - sinds 8 februari zijn de basisscholen weer open. Dat geldt nog niet voor middelbare scholen, waarover het kabinet volgende week besluit.

Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten wordt extra geld uitgetrokken. Dat gaat enerzijds naar studenten: de tegemoetkoming die zij nu krijgen als ze het recht op hun studiefinanciering verliezen door studievertraging, wordt verlengd. Daarnaast wordt het collegegeld voor komend studiejaar gehalveerd en hebben studenten een jaar langer recht op gratis openbaar vervoer. Ook onderwijsinstellingen krijgen meer geld, grotendeels bedoeld voor verlaging van de werkdruk. Vorige week riep de Tweede Kamer het kabinet nog op om het volledige collegegeld voor studenten die door corona studievertraging oplopen, kwijt te schelden. Daar gaat het kabinet niet in mee.

Zorgen om leerachterstand

Het kabinet maakt zich al langere tijd zorgen om de grote leerachterstand die zowel scholieren en studenten door de sluiting van onderwijsinstellingen hebben opgelopen. Om dat op te vangen, kondigde het eind januari aan met een meerjarenplan te komen. Slob schreef toen in een brief aan de Tweede Kamer dat het „niet realistisch is om te verwachten dat alle kinderen de opgelopen achterstand op de verschillende ontwikkelgebieden dit jaar al volledig inhalen.’’ De extra miljarden zijn ook bedoeld om leerlingen, studenten en onderwijsinstellingen „de nodige rust, ruimte en tijd” te geven.

Net als bij eerdere steunpakketten voor ondernemers verwacht Slob dat de Kamer nog in debat wil gaan over het onderwijsgeld. Een deel daarvan zal overigens door een nieuw kabinet moeten worden uitgekeerd. Slob vreest niet dat die de voorgenomen miljardeninvestering zal terugdraaien. „De Tweede Kamer heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken voor zo’n plan. Wij vullen op deze manier ook Kamermoties in die in de afgelopen weken, naar ik me herinner, unaniem zijn aangenomen.”

De plannen per onderwijslaag Primair- en speciaal onderwijs De 6.600 basisscholen krijgen komend schooljaar 180.000 euro erbij om achterstanden weg te werken. Van extra bijles tot leessessies in bibliotheken of speciaal zomeronderwijs. Voor een aantal leerlingen zal de zomervakantie dus korter zijn. Docenten die in de zomer doorwerken, krijgen daarvoor betaald. Volgens onderwijsminister Arie Slob moet het extra geld bij de scholen zelf terecht komen en moeten er plannen worden gemaakt die individueel maatwerk bieden. Maatwerk dat per school en zelfs per klas kan verschillen. Voortgezet onderwijs Het extra geld kan onder meer worden ingezet voor brede brugklassen, zoals die voor vmbo/havo. Dat geeft leerlingen extra tijd om zich te oriënteren op hun vervolgtraject in het voortgezet onderwijs. Ze hoeven dan ook pas later een keuze te maken tussen vmbo, havo of vwo. Van elke brugklasser wordt zo bekeken of die op de juiste plek zit. Het extra geld kunnen scholen ook gebruiken voor bijles aan scholieren van wie de ouders dat zelf niet kunnen betalen. Voor de ongeveer 650 middelbare scholen is 1,3 miljoen euro per school beschikbaar. Leerlingen in de bovenbouw kunnen worden ingezet voor bijles aan jongere scholieren. Volgens Slob kan verder geïnvesteerd worden in extra vakleerkrachten en onderwijsasistenten om de werkdruk van vaste leraren te verlichten. Scholen moeten zelf met plannen komen, anders is er volgens Slob ook geen extra geld. Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Beroepsonderwijs Alle studenten krijgen volgend jaar 50 procent korting op hun college- of lesgeld. Een ‘gratis studiejaar’, waar de Tweede Kamer vorige week nog op heeft aangedrongen, is volgens Slob niet nodig. Studenten krijgen met dit aanbod volgens hem ‘voldoende financiële ademruimte’. Voor de 500.000 mbo’ers moet extra aandacht komen door het creëeren van extra praktijkleerbanen, om het ontstane tekort aan stageplekken weg te werken. Er komt extra subsidie voor bedrijven die mbo’ers aan praktijkervaring helpen. Studenten die hun basis- of aanvullende beurs dreigen te verliezen, krijgen daarvoor compensatie. De ov-studentenkaart wordt voor studenten in het hoger onderwijs die langer over hun studie doen, met een jaar verlengd. Universiteiten en hogescholen Universiteiten en hogescholen krijgen komend jaar 644 miljoen euro extra om de te verwachten toeloop aan extra studenten op te vangen. Dat bedrag komt nog bovenop de 8,5 miljard die het kabinet voor het Nationaal Programma beschikbaar stelt. Die extra toeloop wordt verwacht omdat veel studenten door de coronacrisis niet kiezen voor een tussen jaar op wereldreis. Daar bovenop komt 162 miljoen euro beschikbaar voor de verlenging van 20.000 contracten van jonge wetenschappers, die nog in onzekerheid zaten of ze konden blijven. Die jonge academici kunnen nu hun wetenschappelijk onderzoek afronden of ervoor kiezen om langer les te geven.