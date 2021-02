Kun je stemmen in coronatijd?

Frankrijk Beperkte lage opkomst de schade?



Het Franse parlement heeft er deze week mee ingestemd om de verkiezingen voor de regio’s en de departementen, die voor maart waren voorzien, uit te stellen tot juni. Eén argument daarbij was dat het in de huidige omstandigheden erg moeilijk is om campagne te voeren. Maar het uitstel gebeurt ook met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar in het achterhoofd: die zouden destijds de verspreiding van het coronavirus hebben bespoedigd.

Op 14 maart 2020 gingen in Frankrijk alle horeca en de niet-essentiële winkels dicht. Op 16 maart kondigde president Emmanuel Macron de eerste volledige lockdown af. Tussen die twee data in vonden in heel Frankrijk verkiezingen plaats voor de gemeenteraden in zo’n 69.000 stemlokalen.

Er waren voorzorgsmaatregelen genomen: kiezers mochten hun eigen potlood meebrengen en het overhandigen van identiteitsbewijzen gebeurde zonder contact. Van verplichte mondkapjes was nog geen sprake: daar waren er niet genoeg van.

De beslissing om de gemeenteraadsverkiezingen toch te laten doorgaan, op de vooravond van de lockdown, zorgde ervoor dat Frankrijk met een valse start de pandemie inging. Want het was mooi weer op zondag 15 maart en de Parijzenaars trokken die dag massaal naar de parken en de oevers van de Seine. Als gaan stemmen oké is, dan moet dit ook kunnen, redeneerden veel mensen.

In de weken daarop kwamen alarmerende berichten. Minstens drie burgemeesters zijn gestorven nadat zij in het stemlokaal het nieuwe coronavirus hebben opgelopen ; tellers en kiezers belandden in het ziekenhuis of raakten besmet. Eén onderzoek concludeerde dat zo’n vierduizend ziekenhuisopnamen kunnen worden gelinkt aan de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, op dat moment 15 procent van het totaal. De tweede ronde, die op 22 maart had moeten doorgaan, werd dan ook uitgesteld tot juni.

Maar latere studies relativeerden de eerste alarmerende berichten. Half mei kwamen wetenschappers in Parijs tot de conclusie dat de verkiezingen van 15 maart geen noemenswaardig statistisch effect hebben gehad op de verspreiding van het coronavirus in Frankrijk.

Het is onder meer deze studie die de autoriteiten deed besluiten de tweede verkiezingsronde in juni door te laten gaan, toen de eerste golf op zijn retour was. Maar veel mensen vertrouwden het toch niet: liefst 58,4 procent van de kiezers bleef thuis, nog meer dan de 55,3 procent uit de eerste ronde.

Kiezers in de rij in een stembureau in het Franse Cucq. De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen ging in maart 2020 gewoon door. Volgens critici leidde dat tot duizenden extra coronabesmettingen. Foto Thibault Vandermersch/EPA

En het is aan die lage opkomst te danken dat de verkiezingen in Frankrijk niet tot meer doden hebben geleid, zegt een andere studie van drie economen aan de universiteit van Clermont-Auvergne.

Zij keken naar het aantal overlijdens dat had kunnen plaatsvinden indien de opkomst even hoog was geweest als in 2014, toen de opkomst 20 procentpunt hoger lag. Hun conclusie: dan zouden er 5.335 mensen ouder dan zestig méér zijn overleden. „Wij stellen vast dat de historisch lage opkomst de meest kwetsbare bevolkingsgroep heeft beschermd,” aldus Simone Bertoli, hoofdauteur van de studie: doordat veel kiezers, vooral de oudere, de zaak niet vertrouwden is de tol van de verkiezingen van 15 maart 2020 niet hoger is geweest.

Maar ook die conclusie is niet sluitend: de wetenschappers in Parijs vonden op lokaal niveau juist geen verband tussen hogere opkomst en ziekenhuisopnames.

Verenigde Staten Stemmen per post



Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd veelvuldig per post gestemd. Zittend president Trump noemde dat systeem fraudegevoelig, hoewel van grootschalig gesjoemel ieder bewijs ontbreekt. Foto Spencer Platt/Getty Images/AFP

Met een historisch hoge opkomst van 66,7 procent waren de Amerikaanse verkiezingen van begin november, midden in de coronapandemie, democratisch gezien een groot succes. En dat ondanks actieve tegenwerking van de regering-Trump en in weerwil van sombere voorspellingen over een misschien wel gewelddadige ‘election meltdown’ in ’s wereld meest pretentieuze democratie.

Verkiezingschaos was wel wat Trump voor ogen had. Meteen bij het begin van de pandemie, in maart, begon hij campagne te voeren tegen vroeg of per post stemmen. Dit zou tot massale fraude leiden, stelde hij – een onbewezen verdenking die hij na zijn verlies nog veel verder op de spits zou drijven.

Zijn Republikeinse partij is doorgaans gebaat bij een lagere opkomst en is historisch zeer bedreven in het ontmoedigen en tegenwerken van kiezers die Democratisch stemmen. Het nieuwe coronavirus zag Trump als wapen voor zulke ‘voter surpression’. Omdat linkse kiezers het virus vaker serieus nemen dan conservatieven, zouden zij schrikachtiger zijn om op verkiezingsdag fysiek voor de stembus in de rij te gaan stemmen, was het idee.

Trump bleef ook grote verkiezingsbijeenkomsten organiseren waar aanhangers dicht op elkaar zaten en mondkapjes zeldzaam waren. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Stanford-universiteit bleek het aantal besmettingen na die rally’s lokaal op te lopen. Ook benoemde hij een politieke geestverwant bij postbedrijf USPS, om dit te laten reorganiseren, waardoor de postbestelling hier en daar tijdelijk vertraagde. Dit in een kennelijke poging poststemmen tegen te werken.

Uiteindelijk zou dit allemaal vergeefs blijken: driekwart van de kiezers stemde vorig jaar al voor verkiezingsdag zelf. In de VS worden verkiezingen niet georganiseerd door de federale overheid, maar door de vijftig afzonderlijke staten. Dit levert een lappendeken van sterk uiteenlopende kieswetten op. Maar de versnippering gaf deelstaatsbestuurders ook de macht hun eigen plan te trekken. Stemmen per post werd laagdrempeliger gemaakt, evenals vervroegd stemmen in een stembureau of via het inleveren van postbiljetten bij speciale dropboxes.

Dat staten coronamaatregelen moesten treffen, werd gelijk duidelijk aan het begin van het lange verkiezingsjaar 2020. Dat trapt in de lente af met voorverkiezingen van de partijen om kandidaten aan te wijzen voor het najaar. En in de eerste pandemiemaanden liepen deze primaries in enkele staten lelijk mis. Tellen van poststemmen duurde weken of er gingen te weinig stembureaus open waardoor zich lange rijen vormden.

Die mislukte generale repetities voor november mobiliseerden een waaier aan vooral progressieve belangengroepen, steenrijke filantropen, democratisch geëngageerde politici uit beide partijen, de vakcentrale én de werkgeversbond. Zij lanceerden een ‘geheime schaduwcampagne’ om de verkiezingen te redden, reconstrueerde tijdschrift TIME deze maand na lang onderzoek. Door het hele land werd vergaderd, gelobbyd, geld opgehaald en rechtszaken gevoerd om staten tot een veilige stembusgang te dwingen. „Uiteindelijk won de democratie”, schrijft TIME. „Maar achteraf gezien is het idioot dat dit allemaal nodig was om een verkiezing te organiseren in de Verenigde Staten van Amerika.”

Zuid-Korea Temperatuur gemeten bij het stembureau



Kiezers met symptomen van Covid-19 konden in april onder speciale voorzorgsmaatregelen hun stem uitbrengen bij de verkiezingen in Zuid-Korea. Foto Jeon Heon-Kyun/EPA

Zuid-Korea was in april 2020 het eerste land ter wereld dat landelijke verkiezingen hield ten tijde van Covid-19. Die verkiezingen waren een groot succes. Niet alleen was de opkomst de hoogste in 28 jaar, ook was er geen sprake van extra besmettingen die aan de verkiezingen gelinkt konden worden.

De verkiezingen vonden plaats op een moment dat de ziekte in Zuid-Korea zo goed als onder controle leek. Op 15 april, de dag van de stembusgang, werden er maar 27 nieuwe gevallen gemeld: weinig op een bevolking van 51 miljoen mensen.

Toch waren de veiligheidsmaatregelen streng: iedereen moest een meter afstand houden, ook was het dragen van een mondkapje verplicht, overal waren handschoenen en ontsmettingsmiddelen aanwezig en van alle kiezers werd de temperatuur gemeten bij aankomst bij het stembureau. Mensen met koorts mochten wel stemmen, maar in een aparte ruimte.

Ook mensen van wie bekend was dat ze Covid-19 hadden konden stemmen, net als iedereen die op dat moment in quarantaine zat. Dat ging deels per post, maar deels ook op stemlocaties zelf. Mensen in quarantaine moesten via een speciale quarantaine-app registreren wanneer ze van huis gingen om te stemmen, ze moesten zich melden als ze op het stembureau waren aangekomen en ook wanneer ze weer thuis waren. Gebruik van het openbaar vervoer was verboden.

Polen Uitstel zonder gevolgen



Tegen het besluit om de Poolse presidentsverkiezingen afgelopen mei per post te laten doorgaan, werd veel geprotesteerd. Op het laatste moment werd de stemming verschoven naar juli. Foto Krzysztof Swiderski/EPA

„Verkiezingen uitstellen? In Nederland?”, de Poolse politicoloog Mikolaj Czesnik reageert verbaasd als hij hoort dat een aantal burgemeesters en medische deskundigen hebben geopperd de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart vanwege de coronapandemie te verplaatsen. „Dat lijkt me nogal buitensporig”, zegt hij.

Tien maanden geleden pleitte de verkiezingsexpert, verbonden aan de private universiteit SWPS in Warschau, juist vurig voor het opschorten van verkiezingen in eigen land – wat uiteindelijk ook gebeurde. In plaats van in mei vond de herverkiezing van president Andrzej Duda plaats in juli. Waarom is Czesnik van mening veranderd?

„Ten eerste zitten we in een hele andere fase van de pandemie. Toen wij ons een jaar geleden op verkiezingen voorbereidden, hadden we nog geen idee wat ons overkwam met corona. De angst was enorm. Maar inmiddels is in verschillende landen ruimschoots bewezen dat en hoe je toch veilig verkiezingen kunt houden”, zegt hij, verwijzend naar verkiezingen in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Polen. „En dan is Nederland ook nog eens veel beter georganiseerd land. Jullie kunnen dit zeker voor elkaar krijgen.”

Het Poolse voorbeeld lijkt op het eerst gezicht weinig inspirerend. Na veel gedram, geruzie en het breken van eigen wetten, werden de presidentsverkiezingen slechts dagen voor de eerste ronde alsnog verplaatst. Niet om gehoor te geven aan oproepen van de oppositie en internationale instanties daartoe, maar vanwege een dreigende breuk in de coalitie. Daarvoor had de conservatief-nationalistische regering al illegaal de kieswet aangepast en stembiljetten laten drukken om alle dertig miljoen kiesgerechtigde Polen per post te laten stemmen. Postbezorgers waren in opstand gekomen. Critici waarschuwden dat niet alleen de volksgezondheid op het spel stond, maar ook een vrije en eerlijke campagne: oppositiekandidaten konden geen bijeenkomsten houden, terwijl toespraken van president Duda door de publieke omroep integraal werden uitgezonden.

Maar de twee voornaamste doemscenario’s - een piek in het aantal coronabesmettingen zoals in Frankrijk en een dip in de opkomst (zoals in Roemenië) - zijn in Polen niet bewaarheid geworden. Er werd in de zomer alsnog campagne gevoerd en de opkomst was met ruim 68 procent, voor Poolse begrippen, ongekend hoog. Of de stembusgang tot meer besmettingen heeft geleid, is onbekend – want niet onderzocht. Dit zou, zegt politicoloog Czesnik, ook ingewikkeld zijn, omdat de tweede ronde van de verkiezingen begin juli samenviel met het begin van de zomervakantie. „We hadden de mazzel dat het aantal besmettingen in de zomer sowieso relatief laag was.”

Is dat geen argument om de Nederlandse verkiezingen juist niet in maart, maar in een warmere maand te organiseren? Volgens Czesnik niet, zeker niet op zo’n korte termijn en met een al demissionaire regering. „Er zijn argumenten voor, maar met het huidige tempo van vaccinaties en de nieuwe coronamutaties die rondgaan, is onmogelijk te zeggen wanneer een veiliger moment zou zijn. Alle voor- en nadelen bekijkend, zou ik er niet aan beginnen.”