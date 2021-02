Israël vaccineert flink door, dat brengt nieuwe dilemma’s met zich mee

Eindelijk weer eens zwemmen, naar een theatervoorstelling of een nachtje in een hotel slapen? In Israël kan dat vanaf komende zondag weer. Op één voorwaarde: je moet bewijzen dat je gevaccineerd bent tegen Covid-19. Israël loopt wereldwijd voorop met vaccinaties en wil zo snel mogelijk terug naar ‘normaal’.

Het Israëlische kabinet heeft besloten de economie vanaf 21 februari weer grotendeels te openen, al mogen nog niet alle kinderen meteen weer naar school. Op dit moment zijn de meeste winkels en scholen nog dicht. Markten en winkelcentra gaan open voor iedereen, maar sportscholen en -evenementen, hotels en een aantal andere voorzieningen worden alleen toegankelijk voor mensen die minimaal een week eerder hun tweede dosis van het Covid-vaccin hebben gekregen, of die hersteld zijn.

Er wordt gewerkt aan een ‘groen paspoort’ in de vorm van zowel een app als een papieren versie. Mogelijk komt er ook een tijdelijk certificaat voor mensen die zich kort voor een evenement laten testen. Hoewel het internationale vliegveld nog steeds grotendeels dicht is, heeft Israël alvast met Griekenland en Cyprus afgesproken dat ze wederzijds toeristen met een vaccinatiebewijs gaan toelaten.

Israël heeft al vier miljoen eerste en 2,6 miljoen tweede vaccinaties verstrekt, op een bevolking van ruim negen miljoen. De eerste onderzoeksresultaten uit de praktijk bevestigen dat met het vaccin niet alleen minder mensen besmet worden, maar dat besmette mensen ook minder ziek worden. Volgens een zondag gepubliceerd onderzoek van Clalit, de grootste ziektekostenverzekeraar in Israël, is het Pfizer-vaccin na twee prikken 94 procent effectief, bijna hetzelfde percentage als de klinische tests aangaven. Bovendien waren uit de onderzochte groep van 1,2 miljoen mensen 92 procent minder ernstig zieken in de gevaccineerde groep dan in de controlegroep die geen prik kreeg.

Rijen voor vaccinatiecentra

De effecten zijn terug te zien in de ziekenhuisopnames. 72 procent van de Israëliërs boven de zestig is helemaal gevaccineerd, en van de tachtigplussers zelfs ruim 80 procent. Een maand geleden waren de meeste patiënten die in het ziekenhuis belandden nog boven de zestig, afgelopen weekend was nog maar 7 procent van de 962 ernstig zieke patiënten boven de zestig. Driekwart van de nieuwe ernstig zieken waren jonger dan veertig.

Inentingen drukken aantal bekende besmettingen

Nu een hoger percentage van de bevolking is gevaccineerd, doemt een nieuw probleem op. Alle Israëliërs vanaf zestien mogen zich inmiddels laten vaccineren, en de campagne werd vorige week ook opengesteld voor buitenlanders in Israël. Maar de rijen bij de vaccinatiecentra waren de afgelopen weken een stuk korter dan in de beginperiode. Jongeren staan minder te springen om zich te laten inenten, omdat zij minder risico denken te lopen om ernstig ziek te worden. Andere groepen waarbij het aantal vaccinaties achterblijft, zijn de haredim of ultra-orthodoxe joden, en Palestijnse Israëliërs. Een hardnekkig gerucht in beide kinderrijke gemeenschappen is dat het vaccin de vruchtbaarheid zou aantasten. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.

De vertraging in de vaccinatiecampagne bedreigt het streven om groepsimmuniteit te bereiken. Voor Covid-19 is nog niet duidelijk welk percentage gevaccineerden nodig is om de hele bevolking te beschermen, maar bij andere besmettelijke ziekten ligt het vereiste percentage op minstens 70 procent, ver boven de huidige 43 procent. De overheid probeert twijfelaars op creatieve manieren over de streep te trekken. In de ultra-orthodoxe stad Bnei Brak werd het prikje onlangs geserveerd met gratis cholent, een traditioneel sjabbatgerecht. Dagjesmensen in het zuiden van Israël konden zich dit weekend tijdens een boswandeling laten inenten, en sommige bedrijven bieden werknemers een prikbonus of een vrije dag.

Naast de privileges van het aangekondigde groene paspoort overweegt het kabinet ook sancties tegen weigeraars. Zo wil de minister van Volksgezondheid leraren wettelijk verplichten tot vaccinatie. Wie weigert, zou elke twee dagen een coronatest moeten doen – en die mogelijk zelf moeten betalen.

Bezette gebieden

Over vaccins voor de Palestijnen in de bezette gebieden bestaat nog steeds geen overeenstemming, al zijn op de Westelijke Jordaanoever de eerste medische personeelsleden geprikt. De Palestijnse Autoriteit heeft enkele duizenden Moderna-vaccins van Israël gekregen en ook de eerste Russische vaccins zijn gearriveerd. Hoewel de Palestijnse Autoriteit sinds de Oslo-akkoorden die in de jaren negentig werden gesloten formeel verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg, wijzen internationale organisaties erop dat Israël als bezettende macht de plicht heeft om ook de Palestijnse bevolking te beschermen. Israël liet woensdag wel een eerder geblokkeerde lading van duizend Russische vaccins door naar de Gazastrook, waar de militante Hamasbeweging regeert.

In Israël waarschuwen medische experts tegen te snelle stappen bij het heropenen van de maatschappij. Over ruim een week begint Poerim, de joodse versie van carnaval. Omdat Poerimfestiviteiten vorig jaar een belangrijke besmettingsbron bleken, overweegt de regering deze keer het land weer even op slot te doen. Feestvieren mag in elk geval alleen met het eigen gezin. Voor premier Netanyahu tempert dat de feestvreugde niet. „We zijn wereldleider in vaccinaties, en we zullen de eersten zijn om uit het coronavirus te komen”, aldus Netanyahu op de Israëlische televisie.

Update (17 februari 2021): De levering Russische vaccins die aan de grens met de Gazastrook werd tegengehouden, is woensdag alsnog doorgelaten. Dat is in dit stuk geactualiseerd.

