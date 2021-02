In de afvoerput van de Syrische oorlog valt amper te overleven

Wie de Turkse grens met de Syrische provincie Idlib oversteekt, ziet het asfalt al snel veranderen in kronkelende modderwegen. Langs de bermen slapen families onder de olijfbomen. In de vallei in de verte glooit een oneindige zee van wit tentzeil.

Dit is de afvoerput van een oorlog die al bijna tien jaar voortwoedt. Overal, maar dan ook overal, krioelt het van de mensen die vluchtten voor het regime van president Bashar al-Assad. Kinderen lopen blootsvoets te bedelen. Brommertjes rijden af en aan met stukken oud ijzer waarvan nieuwe tentgeraamten worden gemaakt. Iedereen is maar met één ding bezig: overleven.

„We hebben nauwelijks te eten”, vertelt Hassan Abdulkarim Tayfour, een 25-jarige vader van twee jonge kinderen. Hij staat voor een versleten tent met zijn tweejarige dochtertje op de arm. „Een paar weken geleden was er een verschrikkelijke storm”, vertelt hij, wijzend op het beschadigde zeil. „Alles stond onder water. Het was zo koud en vochtig dat we moeite hadden met ademhalen.”

Tayfour is een van de naar schatting 960.000 mensen die vorig jaar ontheemd raakten door het laatste offensief van het Assad-regime en zijn Russische en Iraanse bondgenoten. Assad wil Idlib heroveren op de rebellen van Hayat Tahrir al-Sham en andere groeperingen, maar liet zijn bommen in de eerste plaats los op woonwijken, markten, scholen en ziekenhuizen.

„Onze stad werd midden in de nacht gebombardeerd”, vertelt Tayfour, afkomstig uit Maraat al Numan in het zuiden van Idlib. „Ik heb mijn familie in een pick-up wagen geladen en ben meteen vertrokken, maar onderweg kwamen de gevechtsvliegtuigen ons achterna. De hele nacht regende het bommen.”

Een man helpt een vrouw door modder in een vluchtelingenkamp in de Syrische provincie Idlib in januari.

Foto Rami al SAYED / AFP Syrische arbeiders bouwen huizen namens de Turkse hulporganisatie AFAD in Deir Hassan.

Foto Melvyn Ingleby Een vluchtelingenkamp in de Syrische provincie Idlib.

Foto Ghaith Alsayed

Turkije, dat al bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt, zag een nieuwe mensenmassa aan haar grens verschijnen en besloot in te grijpen. Eind februari vorig jaar begon het Turkse leger een grootscheeps tegenoffensief waarmee Assads opmars tot stilstand werd gebracht.

Tegelijkertijd liet president Erdogan vluchtelingen in Turkije tijdelijk vrij oversteken naar Griekenland. Daarmee wilde hij Europa laten voelen dat de noodsituatie in Idlib niet alleen Ankara’s probleem is, maar de Europese Unie gaf aan niet te zullen zwichten voor zulke ‘chantage’. Uiteindelijk gingen de grenzen weer dicht en verdween ook de media-aandacht. Maar de crisis in Idlib ettert door.

Basale noodhulp

„Weinig mensen beseffen wat hier aan de hand is”, verzucht Mark Cutts, humanitair coördinator voor de Syriëcrisis namens de Verenigde Naties. „3,5 miljoen mensen in Noordwest-Syrië zijn hulpbehoevend, tachtig procent van hen zijn kinderen, vrouwen en bejaarden. Maar doordat de BBC, CNN of andere grote zenders hier zelden komen, dringt de enorme schaal van de crisis niet door.”

Na Assads offensief riepen de Verenigde Naties begin vorig jaar op tot de vorming van een noodfonds van 500 miljoen dollar (415 miljoen euro), waar ook Nederland zeven miljoen aan bijdroeg. Maar volgens Cutts zijn zelfs zulke bedragen een doekje voor het bloeden. „Onze middelen zijn nauwelijks genoeg voor de meest basale noodhulp zoals voedsel, medicijnen en tenten”, zegt hij telefonisch. „Maar wat echt nodig is, zijn meer infrastructurele investeringen in waterleidingen, drainagesystemen, ziekenhuizen en scholen.”

Tot overmaat van ramp wordt Idlib nu ook bedreigd door het coronavirus. Vooralsnog zijn er 21.000 gevallen geregistreerd, aldus Cutts, maar de werkelijke uitbraak is volgens hem veel groter. Probleem is echter dat mondkapjes, handen wassen of anderhalve meter afstand luxe-noties zijn die in Idlib simpelweg niet bestaan. „De mensen hebben andere problemen aan hun hoofd.”

Psychische problemen

Ghadban al-Faisal kan daarover meepraten. De 57-jarige schapenboer verloor vijf broers bij bombardementen door het regime. Al negen jaar woont hij in een tent. „De situatie is in al die tijd niet veranderd”, zegt hij vanaf een heuvel die uitkijkt op de uitgestrekte kampen van Atmeh. „Het enige dat verandert, is dat alles duurder wordt.” Faisal heeft drie kinderen.

Lees ook: ‘Als één iemand in het kamp besmet raakt, krijgen we het allemaal’

Met moeite kan hij hen iedere dag van één maaltijd voorzien. Maar wat hem het meeste raakt, zegt hij, is dat ze niet naar school kunnen. „Veel scholen zijn dicht omdat er geen salaris is voor de leraren.”

In een kamp even verderop, nabij het plaatsje Deir Hassan, probeert Engels docente Batoul haar lessen toch voort te zetten. Ze gebruikt daarvoor leerboeken van het Syrische curriculum waaruit Assads naam is verwijderd. Haar ‘klaslokaal’ is een tent van vier bij vier meter, met daarin veertig leerlingen.

„De kinderen kunnen zich zo niet concentreren”, vertelt Batoul, die liever niet met haar volledige naam in de krant wil. „In de zomer is het bloedheet in de tent en in de winter ijskoud. Laatst hadden we examen tijdens een sneeuwstorm, terwijl de meeste kinderen niet eens normale schoenen hebben.” Daarnaast hebben veel kinderen volgens de lerares last van psychische problemen. „Ze zijn ontzettend agressief”, zegt ze. „Ze vechten met elkaar en luisteren nooit. Dat is de schuld van de oorlog.”

Sinds het Turkse offensief is het oorlogsgeweld echter afgenomen. Hoewel het staakt-het-vuren dat Ankara met Moskou afsloot regelmatig wordt geschonden met artillerie-aanvallen, komen Assads gevechtsvliegtuigen het luchtruim niet meer binnen. „God zij geprezen”, zegt schapenboer Faisal. „Als Turkije er niet was, zou het regime ons aan alle kanten aanvallen.”

Kinderen in een tentenkamp nabij Hezreh.

Foto Melvyn Ingleby Schapenboer Ghadban al-Faisal op een heuvel bij het vluchtelingenkamp van Atmeh.

Foto Melvyn Ingleby

Ook op humanitair gebied laten de Turken zich gelden. Parallel aan Ankara’s militaire interventie begonnen Turkse hulporganisaties op ruim honderd locaties aan de bouw van 53.000 simpele huizen die 320.000 mensen van onderdak moeten voorzien. De woningen zijn gratis, vertelt een Turkse hulpverlener, en families met ouderen en kinderen krijgen voorrang.

Gevolg van de Turkse investeringen is ook dat met name in het noorden van Idlib niet zozeer de rebellen van Hayat Tahrir al-Sham, maar de Turken de gang van het dagelijks leven bepalen. Zoals in het plaatsje Mashhad Ruhin, waar de Turkse organisatie AFAD in enkele maanden een nederzetting van bijna 7.000 inwoners uit de grond stampte, inclusief school, gezondheidskliniek en moskee. Op de markt van het stadje koop je een broodje falafel niet met Syrische ponden, maar met Turkse lira’s.

Veel corruptie

Ook lerares Batoul spreekt hoopvol over de bouw van een Turkse school bij haar in de buurt. Maar volgens haar profiteert lang niet iedereen in gelijke mate van de hulp. „Er is veel corruptie door invloedrijke personen in de kampen”, zegt ze. „Zij gebruiken hun macht om de hulp te stelen van de armen.”

Volgens VN-gezant Cutts is dat des te meer reden voor grotere internationale aanwezigheid in het gebied. „De VN brengt transparantie in de humanitaire operatie”, zegt hij. „Als dat wegvalt, kan de hulp in verkeerde handen vallen en zullen veel donoren zich terugtrekken. Dat zou fataal zijn voor de bevolking.”

Maar of de VN in Idlib kunnen blijven werken, hangt af van de Veiligheidsraad. Vorige zomer al gebruikten Rusland en China hun veto om de VN-hulp via een van de twee grensovergangen tot Noordwest-Syrië stop te zetten. Het afknijpen van humanitaire hulp aan oppositiegebieden is onderdeel van de oorlogstactiek van Ruslands bondgenoot Assad.

Volgens Cutts bestaat er een reëel risico dat de Russen hun veto in juli opnieuw zullen inzetten om alle VN-hulp aan Idlib stop te zetten. „Als dat gebeurt, toont dat het enorme falen van de internationale diplomatie”, zegt hij. „Dit is een van de meest kwetsbare burgerbevolkingen ter wereld. Er bestaat geen enkele rechtvaardiging om hen in de steek te laten.”

Over dit artikel

In Idlib bestaan grote veiligheidsrisico’s. Om er toch verslag te doen, reisde onze correspondent mee met een konvooi van de Turkse hulporganisatie AFAD. Het reisprogramma stond vast, maar Syrische burgers ter plaatse konden vrij hun verhaal doen. Daarbij is gebruikgemaakt van een onafhankelijke vertaler. De kosten van de reis zijn gedekt door de krant.