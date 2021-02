‘Ik mis Indië. Zonder die oorlog was het nog mijn land’

‘Mijn jeugd hield eigenlijk op toen ik tien jaar was. Toen werden we opgesloten in het jappenkamp Banjoebiroe 11 in Midden-Java. Ik moest zorgen voor mijn moeder en mijn zus Margot, die allebei niet gezond waren. Er was niet genoeg eten. En elke dag was er appèl, waar we werden geteld. In het Japans: ichi, ni, san, shi, go, roku, chichi, hachi, ku, ju. Mijn taak was ook om de kleinere kinderen bezig te houden. En proberen nog wat eetbaars te vinden of te ruilen met Indonesiërs onder de omheining door, gevaarlijk omdat het verboden was.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan en werd in Nederlands-Indië de republiek Indonesië uitgeroepen. Na vijf jaar bloedige oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 las ik op het mededelingenbord bij de ingang van het kamp dat mijn vader was gedood. Mijn moeder kon dat niet geloven. Maar het was zo.

Tot mijn tiende was het leven geweldig. Ik ben in Nederland geboren tijdens een verlof van mijn ouders. Mijn vader was assistent-resident, bestuursambtenaar. Mijn moeder, een domineesdochter, had mijn vader ontmoet tijdens een eerder verlof. Toen zijn ze direct getrouwd.

Tot mijn zesde woonden we in Palembang, Zuid-Sumatra. We hadden daar een bevoorrecht bestaan: prachtig. Er was een soos waar alle belangrijke dingen gebeurden. Een keer was er een hele kerstboom gemaakt van ijs. En in dat ijs waren allemaal cadeautjes gevroren. Na zes jaar werd mijn vader overgeplaatst naar Bandjermasin, de hoofdstad van Borneo. Mina en Sarmin, onze baboe en de djongos, gingen mee, zo goed was de band met het personeel.

Bandjermasin ligt aan de monding van een rivier, de Barito, dus had je jaarlijks tijdens de regentijd overstromingen. Mijn zus en ik gingen dan met twee leuke buurjongens en hun zusje varen in kleine prauwen. We waren met zijn vijven altijd overal te vinden. We gingen de rimboe in, klommen in klapperbomen, plukten vruchten.

De binnenlanden waren nog erg primitief. Er waren bijna geen wegen. Dus mijn vader had een boot om via de rivier landinwaarts te gaan. Zo’n grote raderboot, die we een hekwieler noemden, geschikt voor ondiep water. Ze heette de Ellen. Daarmee zijn we ook vaak met vakantie gegaan.

Toen de Japanners in december 1941 landden in Noord-Borneo moesten de vrouwen en kinderen van alle Nederlandse ambtenaren allemaal halsoverkop naar Java. We zaten in het laatste vliegtuig. De stoelen waren eruit, we moesten op de bagage zitten. En het volledige binnenlands bestuur stond daar op het vliegveld in wit uniform. Dat is helemaal geëtst in je hoofd.

Nu denk ik nog vaak aan het ‘openbaar gehoor’. Dat was met Koninginnedag. En dan zag ik mijn vader daar en al die andere mensen in vol ornaat. In de houding en dan werd het Wilhelmus gespeeld. Ik kreeg daar kippenvel van. Echt, een kippenvelmoment. Dat ik daar was als kind en dat daar mijn vader stond en al die mannen in witte pakken. Maar aan de andere kant doet het Wilhelmus me denken aan dat moment dat ik met mijn zusje en moeder in het vliegtuig zat, klaar om te vertrekken. Toen werd ook het volkslied gespeeld. Ik zag daar voor het laatst mijn vader. Daarom komen er ook altijd tranen van het Wilhelmus. Het is gekoppeld aan het afscheid van mijn vader.

Ik ben met mijn man in 1991 terug geweest. Ik vond een land dat niet paste bij mijn herinnering. Als Europeaan in Nederlands-Indië keek iedereen naar je op. Maar nu keek iedereen op je neer. Toch mis ik dat land, de warme sfeer en de mensen. Als die oorlog er niet was geweest, was het echt mijn land.’