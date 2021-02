IJzersterk en kwetsbaar album Jazmine Sullivan

Er was nog een r&b-ster die schitterde naast The Weeknd afgelopen Superbowl: Jazmine Sullivan. De al twaalf keer voor een Grammy genomineerde zangeres kan haar warme, diepe stem die schittert in de lage registers maar over de volle breedte prachtig klinkt, ineens laten uitbreken in snikkende uithalen, net als Mary J. Blige. ‘Don’t forget to pick up your feelings’, jubelt ze op haar vierde album, Heaux Tales. Want let wel: het is niet alleen de vrouw die met een gebroken hart achterblijft. Dit conceptalbum is niet alleen goed vanwege die stem, betoverend mooi, een instrument op zich. Het is ook een gedurfd stuk songwriting. Zes verhalen van vrouwen uit haar omgeving over bijvoorbeeld seksualiteit, herschrijven clichés over golddiggers en ‘heauxs’ (ze gebruikt ‘ho’ of ‘hoer’ hier als geuzennaam) tot een meer realistisch vrouwbeeld. Er zijn sterke bijdragen van Ari Lennox en Anderson Paak, maar het duet met zangeres en gitarist H.E.R. is het hoogtepunt van deze viering van vrouwelijkheid, kwetsbaar en ijzersterk tegelijk.

Pop Jazmine Sullivan Heaux Tales ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 februari 2021