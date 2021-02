Heel veel, of juist géén geluid maken tijdens de seks

Vorige week ging het hier over praten tijdens seks. De lezer die het opwierp, vond het ingewikkeld, want voor je het weet zeg je een ‘verkeerd’ woord: „Waar de een opgewonden wordt van het woord kut, knapt de ander erop af. Fijn vrijen wordt dat niet.”

Mensen die niet graag praten tijdens seks, lijken daar ook niet graag over te schrijven: reacties kwamen uitsluitend van mensen die wél gemakkelijk praten over seks. Volgens een van de inzenders, R* (65), hebben zijn partners een intenser orgasme als hij hun „verhaaltjes” vertelt tijdens de seks.

Er kwamen afgelopen week meer mails binnen over praten en seks. „Sinds een paar jaar heeft praten een extra dimensie aan seks toegevoegd”, liet een 38-jarige man* weten. „Veel vrouwen vinden het fijn als ik ze instrueer of zelfs commandeer.” Het vergt wel wat zelfvertrouwen, aldus deze man, die een lijstje maakte van dingen die vrouwen volgens hem spannend en leuk vinden om te horen: ‘Kijk me aan als ik je neuk’, ‘Hou je benen wijd’, ‘Neuk jezelf’ („met een dildo bijvoorbeeld”), ‘Kom klaar voor me’, ‘Je mag nog niet klaarkomen’, ‘Langzamer’ en ten slotte ‘Spuug in mijn mond’.

Met het omgekeerde heeft hij ook goede ervaringen: op een gehorige locatie juist alle deuren en ramen opendoen en zeggen dat hij niks wil horen, omdat hij anders stopt. „Ik hield mijn hand voor de mond van mijn toenmalige vriendin, wat ze heel spannend vond. Ze kwam klaar met geen enkel geluid.”

F* (65) schreef hoe kwaad hij veertig jaar geleden kon worden als hij na vier maanden varen thuiskwam en dan, in bedekte termen, van zijn vrouw te horen kreeg dat ze het niet had volgehouden om geen seks te hebben. „Mijn eigen zonden deed ik af als ultieme manier van masturberen: een eerlijke ruil van seks voor geld.” Na de komst van de kinderen, „durf ik te zeggen dat we geen slippertjes meer gehad hebben, ondanks onze normale seksuele appetijt. Maar waar denk je dat we nu allebei heel opgewonden van kunnen raken? Precies, als mijn vrouw vertelt hoe ze vroeger, als een femme fatale, weleens een jongen verleidde, hem meenam en zich dan, ‘voor één keertje dan’, overgaf aan die allesverterende behoefte.”

Waarom werkt praten tijdens seks zo goed, tenminste voor de mensen die ervan houden? Eerdergenoemde R, die zijn vrouw vertelt over hoe zij in de weer gaat met twee of drie mannen – „wat ze in het echt absoluut niet wil” – denkt dat het te maken heeft met concentratie. „Als ze zelf fantaseert, gaan haar gedachten te snel andere kanten op. Ik denk ook dat het geiler is als het van mij ‘mag’: fijn om het stemmetje in haar hoofd – dit horen nette meisjes niet te doen – het zwijgen op te leggen: geniet!”

Voor we R gaan beschuldigen van mansplaining: een 58-jarige vrouw*, die na de eerste keer dat haar bedpartner haar opeens ‘geile slet’ noemde zo opgewonden raakte „dat het orgasme niet lang op zich liet wachten”, meent dat „praten tijdens de seks bijna noodzakelijk is om andere gedachten uit te bannen; legio verhalen van vrouwen die aan boodschappenlijstjes en zo denken. Ook al gaat het om situaties die je in het echt misschien nooit wilt meemaken, het helpt gewoon om in de stemming te komen!” Er is nog van alles te zeggen over praten en seks (worden mannen ook graag toegesproken, hebben mannen ook boodschappenlijstjes in hun hoofd?). Toch een nieuw onderwerp, ingebracht door een 63-jarige vrouw, die graag wil weten of corona bij meer mensen een negatieve invloed heeft op het libido. Er is het afgelopen jaar een saaiheid in haar leven gekomen die ze eigenlijk wel prettig vond, tot ze ontdekte dat haar erotische gevoelens waren afgevlakt en ze seksueel een beetje lui was geworden. „Dat past helemaal niet bij mij.”

*Namen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.