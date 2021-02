‘De avondklok hangt aan een zijden draadje”, begon Winfried Baijens het NOS Journaal van zes uur. Juist omdat draaddikte en klokgewicht nog door het gerechtshof werden bestudeerd, moesten de grote nieuwsuitzendingen in het luchtledige opereren. Het verleidde Ron Fresen – doorgaans toch een rustig-aan-dan-breekt-het-lijntje-niet-analist – ertoe het kabinetsbeleid „een blamage” te noemen. Om acht uur kon hij dat niet meer herhalen omdat Rob Trip hem slinks de pas afsneed in de duidingsrace door te stellen dat de regering had ‘gemiskleund’, nu de avondklok ineens juridisch op losse schroeven stond.

In De Vooravond was het de jurist aan tafel die de juridische stand van zaken relativeerde. „Waarom hebben we Mark Rutte nou nodig?” vroeg Natacha Harlequin zich af. „Is een beetje naastenliefde en empathie niet voldoende om thuis te blijven?” Om half negen kreeg ze bijval van Johan Derksen, die zich in de voorbeschouwing van Barcelona-Paris Saint Germain afvroeg hoe diep je als land kunt zinken als Willem Engel het landsbestuur te slim af kan zijn: „Willem Engel is een gevaarlijke gek en verstandige mensen blijven vanavond gewoon binnen.” Presentator Hélène Hendriks, fijntjes: „Hij zit vanavond bij Op1.”

Het leek alsof het gerechtshof in Den Haag op Derksens visie had gewacht, want vlak daarna meldde een extra NOS Journaal dat de avondklokklok voorlopig een dag werd teruggezet.

Desalniettemin verscheen de Virusontkenner des Vaderlands inderdaad aan de studiotafel van Op1 – een locatie die tot nu toe met recht gesloten bleef voor deze grootgrutter in misinformatie. Zijn nieuwswaarde woog ditmaal zwaarder.

Willem Engel („Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn”) glunderde zich door het eerste deel van de uitzending heen. Hij voelde zich „overwinnaar” en zei te hopen op een „turbospoedcassatie” om het besluit van het hof ongedaan te laten maken. „Het schijnt dat je ze op bestelling kunt krijgen.” Opvallend was dat Engel zelf dinsdagmorgen ook overvallen bleek door de uitspraak van de rechtbank in zijn voordeel. Hij zat te bellen met iemand in Taiwan toen zijn telefoon zo vaak ging dat wegdrukken geen zin meer had – het klonk niet als een man die met zijn gedachten bij zijn rechtszaak zat.

De Taiwanees had uitgelegd dat het virus uit een lab kwam, vertelde Engel monter verder, maar daar vond hij presentator Tijs van den Brink op zijn weg. Die had zich voorgenomen de feitelijkheid van het gesprek te beschermen en ranselde als een dappere doelwachter een reeks (maar niet alle) feitenvrije schoten uit zijn doel. Engel beweerde onder meer dat de noodzaak van boetes aantoonde dat er geen reëel gevaar was, dat het vaccin geen vaccin was, dat de intensive cares nooit vol hadden gelegen en dat tweederde van de Nederlanders de avondklok wilde afschaffen.

Tussen Van den Brinks beperkende maatregelen door uitte Engel zijn verbazing over het optreden van Jaap van Dissel bij het gerechtshof, hoewel de zaak daar niet inhoudelijk behandeld zou worden.

Daarna leek Engel even gevlogen: zijn plaats aan tafel was zonder aankondiging overgenomen door een ander. De Viruswaarheidsleider bleek naar de marge van het gezelschap verplaatst, alwaar hij vriendelijk zijn hand opstak als hij iets wilde inbrengen. Het leverde nog een debatje op met een zeer scherpe Ab Osterhaus, maar daarna negeerde Van den Brink de zwaaiende Engelarm. Hij vond het wel best.

Zo deed de presentator zijn werk met toewijding, iets wat in vergelijkbare situaties bij Op1 niet vanzelfsprekend is gebleken. Toch blijft het riskant deurbeleid als de gastheer binnen een dagtaak heeft aan de onwaarheden van de sprekers.