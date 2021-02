Facebook legt het delen van nieuws in Australië aan banden

Facebook gaat het delen van nieuwsartikelen en -video’s door gebruikers in Australië beperken. De aanleiding is een Australisch wetsvoorstel voor een mediacode die grote sociale mediabedrijven, zoals Google en Facebook, dwingt Australische nieuwsmedia te betalen voor de inhoud waarnaar ze linken. Dat schrijft de algemeen directeur van Facebook in Australië en Nieuw-Zeeland, William Easton, woensdag in een blogpost op de bedrijfswebsite van het sociale medium. De beperking geldt ook voor Instagram, onderdeel van Facebook.

„De voorgestelde wet begrijpt de relatie tussen ons platform en uitgevers die het gebruiken om nieuwsinhoud te delen fundamenteel verkeerd”, vindt Easton. Volgens de directeur heeft de Australische regering Facebook voor „een grimmige keuze” gesteld. „Proberen te voldoen aan een wet die de realiteit van deze relatie negeert, of stoppen met het toestaan van nieuwsinhoud op onze diensten in Australië. Met een bezwaard hart kiezen we voor het laatste.”

De wet levert ook problemen op voor Google, dat eerder deze maand dreigde zijn zoekmachine in Australië af te sluiten. Mel Silva, topvrouw van Google in Australië, noemde de wet eerder „onwerkbaar”. Het techbedrijf heeft er nu voor gekozen om overeenkomsten te sluiten met grote Australische mediaorganisaties over de te betalen bedragen.

De nieuwe mediacode is dinsdag goedgekeurd door de Australische Tweede Kamer en wordt hoogstwaarschijnlijk binnen enkele weken goedgekeurd door de Eerste Kamer, waarna de wet in werking treedt.