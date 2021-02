Europees mensenrechtenhof eist vrijlating Navalny

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die in zijn thuisland in de cel zit, moet onmiddellijk worden vrijlaten. Dat eist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een woensdag gepubliceerde verklaring. Het hof waarschuwt Rusland bovendien dat het nalaten hiervan een schending van het Europese mensenrechtenverdrag zou betekenen. Rusland is lid van de Raad van Europa, waar het mensenrechtenhof in Straatsburg onderdeel van uitmaakt.

De Russische minister van Justitie Konstantin Tsjoejtsjenko heeft het besluit volgens Russische media vrijwel meteen bestempeld als een „ongekende inmenging” in het Russische rechtssysteem. De eis hoeft volgens de minister ook niet ingewilligd te worden, omdat Rusland zich juridisch gezien niet aan uitspraken van het hof hoeft te houden.

In 2015 besloot het Constitutionele Hof van Rusland dat vonnissen van de rechters in Straatsburg geen betekenis hebben als deze in strijd zijn met de Russische wet. Dat betekent in praktijk dat Rusland de uitspraken van het EHRM naast zich neer kan leggen.

Oppositieleider Navalny keerde vorige maand vanuit Duitsland terug naar Rusland en werd toen gelijk opgepakt. Op 2 februari werd hij veroordeeld tot 32 maanden strafkamp wegens het schenden van de voorwaarden van een eerdere straf. De oppositieleider lag maandenlang in een Duits ziekenhuis omdat hij in augustus werd vergiftigd, waarschijnlijk door de Russische veiligheidsdienst FSB.