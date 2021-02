Epic Games klaagt Apple in EU aan wegens machtsmisbruik App Store

Epic Games, de maker van het populaire spel Fornite, beschuldigt Apple in de EU van misbruik van zijn monopolie op de iPhone en iPad. Woensdag diende de Amerikaanse gameontwikkelaar een klacht in bij de Europese Commissie. „Apple heeft alle concurrentie in de distributie van apps en de betalingsmethoden geëlimineerd”, schrijft het bedrijf in een verklaring.

Epic Games raakte vorig jaar in een strijd verwikkeld met Apple over Fortnite. Deelnemers konden in het spelletje rechtstrreeks aankopen doen. Zo probeerde Fortnite de extra vergoeding te omzeilen die Apple rekent voor digitale goederen binnen de App Store. Deze downloadwinkel is de enige manier om software te installeren op Apples besturingssysteem iOS, dat anderhalf miljard gebruikers telt. Apple vraagt in de meeste gevallen 30 procent commissie over aankopen, tot ergernis van softwareontwikkelaars.

Apps die de regels overtreden, worden door Apple verwijderd. In augustus 2020 verdween Fortnite, dat wereldwijd 350 miljoen gebruikers telt, uit de App Store. Epic klaagde Apple daarover al aan in de VS, Australië en sinds januari ook in het Verenigd Koninkrijk. Ook in die gevallen luidde de klacht: oneerlijke concurrentie. Epic slaagde er niet in om Apple via de Amerikaanse rechter te dwingen Fortnite weer in de winkel op te nemen.

Momentum in Brussel

Advocaat Thomas Vinjé van Clifford Chance vertegenwoordigt Epic Games in Brussel. Hij werkt ook mee aan de klacht die muziekdienst Spotify in 2019 tegen Apple aanspande. Daarnaast onderzoekt de Europese Commissaris voor mededinging nog een aanklacht tegen Apple van Ra-kuten (van e-bookdienst Kobo). „De trein begint op stoom te komen”, zegt Vinjé, „er is sprake van momentum in Brussel.” Vandaar dat het ene Amerikaanse bedrijf nu het andere Amerikaanse bedrijf aanklaagt via de Europese Commissie.

Vinjé, die eerder antitrustzaken tegen Microsoft en Google uitvocht, noemt Epic Games-topman Tim Reeney een „idealist”. Epic Games eist geen schadevergoeding voor zichzelf maar strijdt voor een ‘gelijk speelveld’ in iOS. Daarvan zouden alle ontwikkelaars moeten profiteren. Overigens klaagde Epic Games in de VS ook Google aan, dat Fortnite verwijderde uit de Play Store voor Android-telefoons. Die klacht tegen Google wordt nog niet in Brussel aanhangig gemaakt.

Ook Facebook valt Apple aan

Epic Games is een van de meest uitgesproken Apple-criticasters en lid van de Coalition for App Fairness, een collectief van tech- en mediabedrijven die actievoeren tegen de strenge voorwaarden van Apples App Store. Facebook is nog geen lid van die coalitie. Het sociaal netwerk is wel in een publieke discussie verwikkeld met Apple, over strengere privacyvoorwaarden die apps worden opgelegd en over het weren van apps die digitale goederen verkopen.

Facebook moest zijn game-app voor iOS ingrijpend aanpassen en is bang dat iOS-gebruikers toegang tot hun persoonlijke data zullen afschermen. Facebook-topman Mark Zuckerburg liet zich tijdens de recente presentatie van de jaarcijfers ontvallen dat „Apple overduidelijk zelf voordeel ondervindt” van de aangescherpte privacyregels op de iPhone.