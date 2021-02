Een geblakerd schip door de straatjes van Dordrecht

Dit najaar gaan honderden mensen samen een houten vrachtschip door het oude centrum van Dordrecht trekken. Ze beginnen in de tuin van het Dordrechts Museum, en dan gaat het door het hek, via de middeleeuwse straatjes en een poort onder een huis door naar de binnenplaats van museum Het Hof van Nederland.

Dat is het plan Rivier Boot Stad dat de Rotterdamse kunstenaar Edward Thomson bedacht toen het Dordrechts Museum vroeg om de twee gemeentemusea in het Hofkwartier gevoelsmatig beter met elkaar te verbinden.

Bij Dordrecht moest Edward Clydesdale Thomson (Dundee, 1982) denken aan het smalle water de Thure waar de stad naar genoemd is (Thuredrith). Binnenvaartschepen werden vroeger over de Thure met menskracht van de rivier de Dubbel naar de Merwede getrokken.

Als hij vrienden een oude Hollandse stad wilde laten zien, nam hij ze mee met de waterbus vanuit Rotterdam naar Dordrecht. Een ander spoor dat naar het idee leidde was een oude foto die hij zag van een bootje dat tijdens een overstroming door de straten van Dordrecht voer. „En verder moest ik ook nog denken aan de film Fitzcarraldo (1982) van Werner Herzog, waarin een stoomschip over een berg in het oerwoud van Peru wordt gesleept”, zegt Thomson. Mensen betrekken bij een kunstproject is wat hij graag doet. Net als aanhaken bij het verleden van een locatie. Het fascineert hem dat Nederland een heel netwerk van trekschuiten voor personenvervoer had. „Daardoor was dit het eerste land waar afstanden in reisminuten werden aangegeven.”

Kunstenaar Edward Thomson bij het houten vrachtschip voor Rivier Boot Stad. Foto Manuela Porceddu

Een zwaar houten schip 250 meter door de straatjes van Dordrecht slepen zal voor de trekkers en de omstanders zeker een onvergetelijke ervaring zijn, maar voor een kunstwerk komt meer kijken, legt Thomson uit. Zoals het kiezen van het type schip. „Ik wilde een type dat verbonden is met de geschiedenis van Dordrecht.” Hij koos voor de hektjalk, een vrachtschip met een wat verhoogd achterdeel dat sinds de achttiende eeuw belangrijk was in de binnenvaart.

De vlam erop

Aan de reconstructie van dit historische zeilschip wordt sinds eind vorig jaar in een scheepsloods in Dordrecht gewerkt door drie ervaren ambachtslieden bijgestaan door stagiaires van het Da Vinci College en vrijwilligers. Over een paar maanden is het 15,5 meter lange schip klaar en dan gaat de vlam erop.

Letterlijk: een laag van de buitenkant van de houten romp en het dek wordt verbrand, maar de constructie daaronder houdt het schip bij elkaar, want Thomson wil ermee als met een enorm houtskoolkrijtje een spoor trekken over de kortste wandelroute door het Hofkwartier van het Dordrechts Museum naar het Hof van Nederland. Onder weg loopt het schip gegarandeerd schade op. Dat weet Thomson omdat hij het hele project uiterst nauwkeurig heeft voorbereid met modelbootjes en een realistische computersimulatie van het schip en de locatie. Er is een onmogelijke bocht waardoor een stuk van het schip móét afbreken. Daarna doemt op de laatste meters naar de Kloostertuin een tunnel op die 50 centimeter te smal is voor het 4 meter brede schip.

Toeval is vaak belangrijk in mijn werk: soms laat ik dingen gebeuren en soms plan ik toeval

De buurtbewoners zijn vorig jaar als eersten geïnformeerd over de plannen. „Ze hadden veel vragen, maar gefascineerd waren ze zeker. En verbaasd”, zegt Thomson. Op de bijeenkomst waren zorgen over de schade aan hun huizen. „Maar daar hoeven ze niet bang voor te zijn, want het schip zit vol speciaal aangebrachte zwakke plekken zodat op precies de juiste momenten stukken zullen afbreken.” Zonder huizen, straat of de poort te beschadigen. „Toeval is vaak belangrijk in mijn werk: soms laat ik dingen gebeuren en soms plan ik toeval. In dit project ben ik een uiterst precieze planner.”

Om delen van de boot los te maken hoeft tijdens de tocht slechts een pin uit de geprepareerde constructie getrokken te worden. Samen met simulatie-specialist Petros Mousios heeft Thomson het allemaal exact berekend. Zo blijft hij het toeval voor en worden ongelukken vermeden.

Zonde

„Het zwarte krijtspoor op straten en muren zal door de regen en de tijd al snel weer verdwijnen”, zegt Thomson. Maar de zeven brokstukken van het schip zullen na een jaar terugkeren. „Ik ga daar zwartbronzen afgietsels van maken die komen te liggen waar ze afbraken. Ik maak ze zo dat ze iets van de beweging en krachten van het breukmoment zullen tonen. Door deze sporen en fragmenten blijft de herinnering aan de gebeurtenis bestaan.”

En het Dordrechts Museum hoopt dat museumbezoekers dan voortaan eerst binnendoor naar het Hof wandelen, voor ze de rest van de stad gaan verkennen.

Zo’n mooie boot bouwen en dan slopen, is dat niet zonde? „De boot zou niet gebouwd worden als hij niet kapot moest”, antwoordt Edward Thomson. „Een historische tjalk bouwen zou geen kunstproject zijn. Het project leeft van de spanning tussen verlangen en vernietiging.”

De tocht De tocht met de boot door het Hofkwartier stond gepland voor eind juni, maar door corona wordt het september of later dit najaar. De mensen die de boot vanaf het Dordrechts Museum door de smalle straatjes naar Het Hof van Nederland gaan trekken zijn teams van mensen uit de buurt, leden van lokale verenigingen en schoolkinderen. En verder iedereen die mee wil doen. Ook kunstenaar Edward Thomsom gaat een stukje trekken. „Maar ik zal die dag vooral bezig zijn met de coördinatie.” Inl: rivierbootstad.nl

Werken aan de boot Op dit moment is Edward Clydesdale Thomson twee tot drie dagen per week aanwezig in de Biesboschhal (het voormalige DordtYart), waar het schip wordt gebouwd. „Maar in mijn gedachten ben ik er continu mee bezig naast mijn werk als hoofd Fine Arts op de kunstacademie Artez Arnhem.” Twee timmermannen zijn vier dagen per week met de hektjalk aan de slag, samen met de stagiaires van het Da Vinci College. Het hout komt deels van lokale bomen die op maat gezaagd en gebogen worden. Scheepsbouwer Wouter Schalk is er niet elke dag, maar hij zorgt dat details kloppen en bewaakt het historische karakter van het schip. Hij maakte eerder replica’s van boerenhoeves, bruggen en windmolens. Ook tjalken bouwde hij al vaker en hij werkt nu voor Museumpark Archeon aan een Romeins schip. Schalk begon ooit bij VOC-schip de Batavia bij Lelystad en werkte lange tijd voor het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat het ditmaal gaat om een schip dat nooit zal varen en in stukken wordt gebroken doet hem niet zo veel. „Het sociale verhaal vind ik veel belangrijker. Het schip bouwen is leuk, maar ik geniet van het samenwerken met de leerlingen en de vrijwilligers en van kennis overbrengen. Straks met zijn allen het schip door Dordrecht trekken gaat ook veel voldoening geven.” Inl: vakwerkinhout.nl