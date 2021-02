Topvrouw AFM: ‘Dromen over duurzaamheid? Ik ben van het loodgieten’

Voor veel bestuurders is het een hoofdpijndossier: het klimaatbeleid, met zijn steeds scherpere, telkens gemiste doelen en alle verzet die het oproept. Zo niet voor Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. ‘Leuk’ is het woord dat meermaals terugkomt in het videogesprek met haar over verduurzaming. Als thema vindt ze dat „van wezenlijk belang”, als probleem is het „leuk” om aan te „sjorren”.

Van Geest (58) is deze maand een jaar voorzitter van de financiële toezichthouder AFM aan de Amsterdamse Vijzelgracht. Ze kwam uit Den Haag, waar ze 7 jaar leiding gaf aan het Centraal Planbureau, na bijna 25 jaar op het ministerie van Financiën gewerkt te hebben.

Even was ze terug op haar oude Haagse terrein, toen een adviescommissie onder haar leiding het kabinet vorige maand tientallen maatregelen voorschotelde om de verduurzaming in Nederland te versnellen. Dit om het verscherpte EU-klimaatdoel te halen: 55 in plaats van 40 procent CO 2 -reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Klimaatneutraliteit in 2050 is voor Nederland en Europa het einddoel. Een greep uit de pijnlijke opties die de commissie noemt: rekeningrijden, inkrimping van de veestapel, hogere belasting op aardgas. „Ik vind het leuk om te zorgen dat politici op basis van de feiten met een helder doel beslissingen kunnen nemen. Daar beleef ik lol aan”, zegt Van Geest.

„Wereldvrede is ook belangrijk, maar daar heb ik geen verstand van”, zegt de econoom en bestuurskundige. „Duurzaamheid is een onderwerp dat zich opdringt in de economie. Je moet het op een verstandige manier aanpakken. Nobelprijswinnaar Esther Duflo schreef daar een mooi artikel over: ‘The Economist as a Plumber’, de econoom als loodgieter. En dat is wel het vakgebied waar ik me bij thuis voel. Sommige mensen houden van dromen, ik ben meer van het loodgieten. Welke leidingen moet je waarheen trekken?”

Vermogensbeheerders

Dat loodgieten, zegt ze, is ook van belang in haar huidige rol als toezichthouder. Want het klimaatbeleid dat uit Brussel en Den Haag komt, raakt in toenemende mate ook de partijen onder AFM-toezicht, waaronder beursgenoteerde bedrijven, vermogensbeheerders en accountants. Om de klimaatdoelen te halen, zijn grote particuliere investeringen nodig – maar duidelijkheid over wat nu precies ‘groene’ investeringen zijn en wat niet, blijft vooralsnog uit. Voor mensen die hun geld toevertrouwen aan die vermogensbeheerders is een betrouwbaar ‘groen’ etiket van belang. De exacte definities daarvoor zijn onderwerp van internationaal debat. Een wirwar aan initiatieven, vooral uit Brussel, probeert bedrijven, financiële instellingen en beleggers houvast te bieden.

Op komst is inmiddels een Europese taxonomie, een classificatie van ‘groene’ economische activiteiten – en dus van de mate waarin beleggingen ‘groen’ zijn. Terwijl dit stelsel nog wordt uitgewerkt, moeten vermogensbeheerders op basis van Europese regels al vanaf volgende maand meer openheid geven over de duurzaamheid van hun producten.

Van Geest: „Ze kunnen zeggen: we doen er niks mee. Of je zegt: ik ben hartstikke groen. Of je zit er tussenin. Maar ze moeten het melden, terwijl de taxonomie nog in ontwikkeling is. Dat is dus hartstikke ingewikkeld. De vrijblijvendheid gaat er vanaf, en ze weten nog niet precies wanneer iets ‘officieel’ als groen kan worden aangemerkt. Ik ga niet zeggen dat het een optimale volgorde is geweest, maar dit is zoals het soms in Europa gaat.”

Juist omdat nog zo onduidelijk is hoe je rapporteert over duurzaamheid, gaat de AFM vanaf volgende maand niet „handhaven met de hakbijl”, zoals Van Geest het noemt. „In deze fase helpen we de vermogensbeheerders nog. We zeggen: je hoeft niet direct een tien te halen. We verwachten wel dat je in beweging komt.”

Sommige vermogensbeheerders zijn al heel ver, met name de grotere. Die verzamelen eigen duurzaamheidsdata over de bedrijven waar ze in investeren, of ze kopen die data in. Andere, veelal kleinere instellingen weten nog niet zo goed wat ze moeten doen. Cruciaal bij het opbouwen van kennis over de klimaatimpact van een investeringsportefeuille is dat vermogensbeheerders kunnen vertrouwen op de duurzaamheidsdata over bedrijven waarin zij beleggen. „Als je als fondsbeheerder al je geld in groene staatsobligaties van de Nederlandse overheid hebt gestopt, is het niet zo moeilijk. En als je alleen maar investeert in de spreekwoordelijke steenkolencentrale, is het ook niet zo moeilijk. De tussencategorie is ingewikkelder.”

Groene data

Probleem is dat er geen overeenstemming is over de definitie van groene data over bedrijven. Anders dan bij omzet of winst, is de impact van bepaalde activiteiten op het klimaat vaak niet in één hard cijfer te vangen. Veel hangt dus af van de weging die gegeven wordt aan bijvoorbeeld CO 2 -uitstoot, gebruik van fossiele brandstoffen of andere vervuilende grondstoffen. Ondanks de onduidelijkheid zijn er nu al veel bedrijven die dit soort data verkopen. Zoals kredietbeoordelaars financiële informatie over bedrijven omzetten in een kredietscore, doen ‘groene’ beoordelaars dat met duurzaamheidsdata.

Op hun aanpak valt nog veel aan te merken, vindt Van Geest. „Bij kredietbeoordeling zijn de scores van een bedrijf bij de ene beoordelaar min of meer gelijk aan die bij een andere. De correlatie is heel groot. Dat is bij de groenedatabedrijven nog niet zo. De vraag is hoe dat komt.” Samen met de Franse toezichthouder heeft de AFM daarom voorgesteld binnen de EU regels op te stellen voor bedrijven die in groene data doen. „Zodat we ze kunnen aanspreken als ze het niet goed doen.”

Transparantie over de methode waarop een beoordeling is gebaseerd, is de crux. „Als je weet hoe een beoordeling tot stand is gekomen, snap je als belegger waarom de ene beoordelaar een A geeft aan een bedrijf en de andere een C. Daar kan een goede verklaring voor zijn, maar die kennen we nu niet.”

Een ander probleem is belangenverstrengeling. Sommige leveranciers van duurzaamheidsdata maken beoordelingen waarop beleggers zich baseren én laten zich inhuren door bedrijven waarover ze die duurzame beoordelingen opstellen. „We moeten voorkomen dat ze heel lief zijn bij het uitdelen van de duurzaamheidsstempels omdat ze op andere momenten iets aan de bedrijven moet verkopen.”

Greenwashing

Intussen tasten beleggers met hart voor de planeet nog vaak in het duister. Is het stempeltje ‘groen’ wel echt groen? Greenwashing – bedrijven die niet groen zijn, maar wel doen alsof – blijft een risico, zegt Van Geest. „We weten dat mensen bereid zijn met minder rendement genoegen te nemen als de categorie waarin ze beleggen groen is. Het is dan belangrijk om vast te stellen dat zo’n belegging ook werkelijk groen is. Je kan een particuliere belegger een impact fund aanbieden, een fonds met groene of sociale impact. Die heeft daar heel positieve associaties bij. Maar de echte impact is soms voor de uitgever van dat beleggingsproduct; die kan er extra geld mee verdienen.”

De taxonomie van de EU, denkt Van Geest, zal straks al een hoop helderheid verschaffen. De AFM sluit niet uit dat zij beleggers in de toekomst actief waarschuwt voor greenwashing, net als nu bij ultrariskante beleggingsproducten.

Voor veel ‘groen toezicht’ is de AFM afhankelijk van de snelheid waarmee Europa nieuwe regels afspreekt. Hoewel dat nu moeizaam gaat, is Van Geest optimistisch. „Wij lopen als Europa wereldwijd echt voorop.”

Op sommige vlakken gaat Nederland een stapje verder. In de EU moeten grote bedrijven rapporteren over wat ze doen op het gebied van milieu, mensenrechten en corruptiebestrijding. In Nederland moeten bedrijven deze gegevens ook in het bestuursverslag opnemen, waar de accountant naar kijkt. De AFM heeft zich hard gemaakt voor meer uniformiteit in Europa en verwacht binnenkort strengere Europese regels voor de verslagen. Van Geest: „Ook beleggers en analisten zeggen geholpen te zijn met duidelijke en eenduidige niet-financiële informatie.”

Wat duurzame financiering betreft, staat een onoverzichtelijk amalgaam van initiatieven, spelers, verantwoordelijkheden en regels helderheid vooralsnog in de weg. Loopt iedereen wel dezelfde kant op? Volgens Van Geest wel. „Het lijkt misschien een beetje op F’jes-voetbal, maar we hebben allemaal hetzelfde doel. Heel veel mensen lijken er nu van doordrongen dat we klimaatneutraal moeten zijn in 2050. Dat is de grote winst ten opzichte van pakweg vijftien jaar geleden, toen Al Gore nog eenzaam aan het roepen was.”

Activisme

Valt bij de toezichthouder groen activisme te bespeuren? Nee, meent Van Geest. „Wij zijn actief in het leggen van de goede leidingen. Als wij erop letten dat bedrijven niet vals concurreren door zich groener voor te doen dan ze zijn, dan ondersteunen wij in zekere zin de groene beweging. Want meten is weten. Laat maar zien wat je doet. Alleen dan kan de belegger een beargumenteerde afweging maken om ergens in of uit te stappen. Maar dat vind ik niet activistisch.”

Beter dan activistisch te zijn of idealistisch te dromen, is te erkennen dat de economie voor grote veranderingen staat, stelt Van Geest. „Klimaatneutraal in 2050 betekent niet dat alles hetzelfde blijft en dat alleen de CO 2 -uitstoot naar beneden gaat. Nee, het betekent dat we ons echt allemaal anders moeten gaan gedragen. En daarvoor moeten we onszelf rekenschap geven van wat het effect van wat wij doen is op Moeder Aarde, om het een beetje huiselijk te zeggen.”