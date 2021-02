Draghi presenteert plan voor ‘wederopbouw’ Italië

In de eerste presentatie van zijn plannen sinds hij zaterdag is beëdigd als premier van Italië heeft Mario Draghi gezegd te streven naar een reeks samenhangende hervormingen die moeten resulteren in een wat hij noemt „een Nieuwe Wederopbouw”. Daarbij zal het land zich verder zekeren aan zijn drie „historische ankers”: de Europese Unie, het Atlantische bondgenootschap en de Verenigde Naties.

In de Senaat zette Draghi woensdagochtend de hoofdlijnen uiteen van zijn kabinet van technocraten en politici. Hij riep de verschillende partijen die hebben toegezegd hem te steunen, op tot eenheid om gezamenlijk de pandemie het hoofd te bieden en te beginnen aan het herstel van de economische en sociale gevolgen ervan. „Nu is eenheid geen optie, het is een plicht”, zei hij aan het einde van zijn toespraak.

„Ik heb me vaak afgevraagd of wij, en dat denk ik vooral aan mijn generatie, (voor onze kinderen en kleinkinderen) wel alles hebben gedaan en doen wat ons grootvaders en vaders voor ons hebben gedaan”, zei de 73-jarige voormalige president van de Europese Centrale Bank.

In zijn toespraak kwam hij verschillende malen terug op de noodzaak van verduurzaming – een belangrijke voorwaarde die ook geldt voor de 209 miljard euro aan hulpfondsen die de EU klaar heeft staan voor Italië. „We willen een goede planeet nalaten, niet alleen een goede munt.”

Draghi zei dat vaker is geprobeerd hervormingen door te voeren in Italië, maar dat die vaak slecht zijn doordacht: „met deelingrepen die werden ingegeven door de urgentie van het moment, zonder een visie op het hele terrein, die tijd en competentie vraagt”. Hij somde een aantal terreinen op waar zijn kabinet brede en strategische hervormingen wil doorvoeren: overheidsbureaucratie, justitie, belastingen.

Zijn kabinet wordt ook gesteund door de nationalistisch-populistische partij Lega, die zich in het verleden vaak eurosceptisch heeft uitgelaten. Draghi: „Deze regering steunen betekent de onomkeerbaarheid van de keuze voor de euro delen, net als het perspectief van een steeds verder geïntegreerde Europese Unie. Zonder Italië is er geen Europa. Maar buiten Europa is er minder Italië. In de eenzaamheid bestaat geen soevereiniteit.”

De afgelopen dagen zijn er forse woordenwisselingen geweest over het afgelopen zondag bekend gemaakte besluit om de geplande heropening van de skiliften uit te stellen tot begin maart. Draghi beloofde dat het kabinet voortaan „met voldoende tijd van te voren” veranderingen in coronamaatregelen zal aankondigen.

Na een debat volgt woensdagavond een stemming over het aantreden van Draghi. Donderdag presenteert hij zijn nieuwe kabinet in de Kamer van Afgevaardigden.

Lees ook deze analyse over de plannen van premier Draghi