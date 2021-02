De strijd om de slag om Fallujah laait opnieuw op

Six Days in Fallujah, een game over de Tweede Slag om Fallujah in Irak, heeft voor de tweede maal in zijn bestaan grote controverse veroorzaakt. Volgens maker Peter Tamte zou het spel “geen politiek bedrijven”, maar “empathie willen kweken" voor de Amerikaanse troepen.

Critici van de game denken daar anders over. Ze hekelen het idee dat een spel over de Irakoorlog apolitiek kan zijn en noemen de game dehumaniserend jegens de Iraakse bevolking. Tijdens de strijd om Fallujah zette het Amerikaanse leger witte fosfor in; uit later onderzoek bleek dat de lokale bevolking in ieder geval tot 2010 nog gezondheidsklachten ondervond die vermoedelijk veroorzaakt zijn door chemische wapens.

Maar over witte fosfor “zeiden mijn geïnterviewden niks”, verweert Tamte zich tegen gamesite Polygon. Daarom wordt chemische oorlogsvoering niet aangekaart. “De menselijke prijs wordt ook zonder duidelijk.”

“Deze slag was een oorlogsmisdaad”, schreef De Egyptisch-Nederlandse gamemaker Rami Ismail daarover op Twitter. “Als je propaganda wil maken, doe dan niet alsof je een ‘authentiek’ portret van de slag om Fallujah maakt. Tamte probeert geld te verdienen aan het lijden van de Irakese bevolking.”

Volgens Tamte wil hij met de game slechts tonen hoe complex oorlogsvoering in stedelijke gebieden is. “Er is geen gamer die wil weten hoe het is om een Iraakse burger te zijn. Maar mensen zijn wel nieuwsgierig naar oorlog”, aldus Tamte.